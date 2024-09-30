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臺灣壽險業首家 南山人壽宣布通過 SBTi 審查

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
南山人壽宣布正式通過SBTi驗證，承諾將在2030年將範疇一和範疇二的排放，較2022年基準年減量42%。圖/南山人壽提供
南山人壽宣布正式通過SBTi驗證，承諾將在2030年將範疇一和範疇二的排放，較2022年基準年減量42%。圖/南山人壽提供

南山人壽宣布正式通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）驗證，承諾2030年將企業營運所造成的直接排放（範疇一）和購入電力所產生的間接排放（範疇二），較2022年基準年減量42%，成為台灣壽險業第一家通過SBTi審查之業者。

南山人壽承諾將在2030年達RE50、2040年達RE100 （50%、100%採用再生能源），用實際行動展現邁向淨零碳排的決心。

針對投資部位，南山人壽表示，將依SBT方法學設定減碳目標，期發揮金融影響力，為全球低碳經濟轉型做出貢獻。

為了達成範疇一和二的SBT減碳目標，南山人壽採「自建太陽能發電系統」以及「採購綠電」雙軌並行的方式提高再生能源使用率。

在自建太陽能發電系統的部分，繼台中烏日「南山教育訓練中心」的屋頂設置太陽能發電系統後，2023年南山人壽於台南新市科學園區廠辦大樓的屋頂設置太陽能發電系統，並順利在今年7月開始掛表自產電力。

加計兩地的裝置容量逾1,300KW，預估每年發電量約168萬度，約可減少829.9公噸碳排，約當於2座大安森林公園的碳吸附量。

今年6月起，陸續在各個營運據點導入再生能源應用，總公司所在的南山金融中心、民權大樓、中壢大樓、台中大樓、高雄大樓、嘉義大樓等六棟大樓，並持續規劃擴大導入據點，預估2024全年再生能源使用量可達630萬度。

南山產物總公司所在的中央保險大樓15樓~19樓，也在今年9月起開始導入綠電。

南山人壽

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