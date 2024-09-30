降息潮啟動 為何銀行8月大砍債逾千億元？兩大原因曝

據金管會統計，銀行業8月砍債1,677億元是有該統計來最大手筆，壽險業連二賣，僅券商站買方，8月金融三業砍債1,817億元是近9個月最高，累計前八月金融三業砸6,279億元布局債券部位，僅是2023年全年的六成。

9月降息潮才要啟動，為何銀行業8月卻急賣債？銀行主管說，一、8月美債殖利率已跌破4%到3.9%，債券價格回升，銀行趁機出脫舊債，獲利了結並重新布局，二、8月美元兌台幣驟貶逾2.7%，折算台幣計價的債券部位自然縮水，若剔除匯率因素，可能僅剩獲利了結的調節部位。

該主管說，美國降息有助銀行美元資金成本下降，及海外舊債評價回升，料銀行將會積極實現海外債資本利得以提振獲利。

據金管會統計，受惠8月海外債券殖利率跌破4%，銀行業債券投資部位，扣除成本後，8月底帳上債券未實現損失大幅縮減到1,307億元，是近兩年半來損失最少。前波損失低點是2022年3月美國暴力升息時的1002億元。

9月降息後，美債殖利率約盤旋在3.7%左右，隨年底前還有兩碼降息空間，若殖利率續走低，舊債評價損失減少，擴大債券潛在資本利得空間，有助銀行獲利。

據金管會統計，2024年8月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位30兆9,816億元，月減2%。其中素有「買債王」之稱的銀行業反手砍債1,677億元，是有該數據揭露來的單月最大，惟累計前八月砸5255億元買債仍居金融業之首。

券商8月僅小幅買債21.5億元，也較上月縮手，以加碼國內債18.5億元為主，累計前八月券商買債592億元。

8月壽險業則減碼161億元國內外債券，連二賣，在計入8月美元貶值及海外投資等級債價格走升兩大因素後，壽險業加碼海外債475億元卻大減國內債636億元，累計前八月僅買債432億元，法人說，美國啟動降息循環、殖利率走低，有利壽險逐步釋出債券資本利得，助攻獲利。