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新新併主合派 傳掌握過半股權

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

攸關「新新併」成敗的台新金控、新光金控股東臨時會將於十月九日舉行，周四（十月三日）將是委託書徵求截止日，據了解，贊成合併的新光金公司派目前收到近三成委託書，加上公司派估可拿下約百分之十的外資票，連同台新金董事長吳東亮和新壽副董事長洪士琪家族持股近百分之十一，主合派掌握的股權已過半，合併案過關的機率很高。

不過，市場人士說，若股臨會出席率未超過全體股權比重的三分之二，就要贊成票達出席率的三分之二以上才能過關。

舉例來說，假設出席率百分之六十五，必須要百分之四十三的股權投下贊成票才能過關；相對於當出席率百分之七十，只要百分之卅五的贊成票即可通過，合併案過關的門檻更高。

相關人士指出，先前金管會未同意國票金和安泰銀的合併案，其中一個原因是反對合併的比率也很高，因此新光金公司派不但要力促股臨會通過合併票，還必須「大幅領先」，否則金管會不需質疑新壽增資一事，光是因反對勢力旗鼓相當就可能否決合併案。

外資 門檻

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