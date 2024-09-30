中信銀文薈館 獲金融教育貢獻獎

為普及金融教育推廣理財觀念，中國信託商業銀行設立創新型態的中國信託文薈館，提供台灣金融發展歷史及主題互動展件，舉辦主題特展、跨域結合教育機構、警察局推出財商課程成效令人驚豔，廿七日榮獲金管會的「一一三年度金融教育貢獻獎」最佳協力獎，金管會副主委邱淑貞頒獎給中信銀總經理楊銘祥，表揚中信銀積極協助民眾建立正確金融觀念的努力。

文薈館自二○一五年開館至今，已有超過五十七萬人次參觀，並以創新科技互動展件展出金融歷史發展脈絡及數位金融發展趨勢，打造創新金融教育場域，此次獲評選為「最佳協力獎」銀質獎之外，今年也以「校園金融素養扎根計畫」獲得台灣永續能源研究基金會「台灣永續行動獎」金獎肯定。

中信銀行總經理楊銘祥表示，文薈館不僅是中國信託金融文史館，更致力打造成學習生活化金融知識的體驗場域，盼以民間企業的金融專業和資源，積極與學校及各單位合作，攜手扎根金融教育，提升國人理財素養。

值得一提的是，文薈館自二○二一年起與台北市、基隆市、宜蘭縣教育局處合作，提供學校理財教材授權、貨幣教具車移地教學、職探體驗及教育營隊。最新編製的兩套教案結合一○八課綱「財金素養」主軸，也無償授權教育團體申請使用。

文薈館也自二○一七年開始於暑假舉辦金融教育特展，並攜手台北市政府警察局南港分局策畫「防詐大挑戰」專區，供民眾建構預防觀念，深獲各界好評。