獨／委託書戰情明朗 新光金公司派已拿下3成委託書

10月9日的台新金跟新光金合併的股東臨時會委託書徵求的情況已經明朗。通路傳出消息，在新光金控兩派人馬相爭的委託書方面，公司派目前收到的委託書已接近3成、另外公司派估可拿下的外資票占股權比重約10%，再合計台新金董事長吳東亮和新壽副董事長洪士琪的家族持股約近11%，新光金公司派已可掌握的股權已過半，合併案可望在股臨會過關。

新光金公司派能掌握過半股權，和中信金在金管會擺明「合意優先於敵意」的態度之下不得不退出，大有關係，尤其是中信金即使10月9日股臨會沒通過合併案，也不見得會捲土重來，也讓很多小股東缺乏其他可以期待新光金與之合併的對象，這也使新光金公司派能順勢拿到更多小股東的委託書，加上外資機構ISS和GL出具的報告書，雖然報告書對象是外資，但也會對散戶發揮效果。

據了解，由於新光金公司派已掌握過半股權，亦即，即使反對派不參加股臨會，也無法「流會」，因此將使股東臨時會通過合併案，目前以三分之二出席率、過半同意可能性升高。

但另一方面，仍不無可能屆時出席率未超過全體股權比重的三分之二，此時就必須要出席率之中贊成票達出席率的三分之二以上才能過關。舉例來說，假設出席率65%，仍未超過三分之二，這時，就必須要43%的股權投下贊成票，委託書才能過關，這比起出席率70%，只要35%的贊成票，將合併案過關的門檻更高。

至於反合併一派，目前合計委託書跟外資支持的部分應該也可以得到大約15%的支持率，倘若再合計新光金創辦人吳東進，和新光金林家大股東第三代林伯翰手上合計大約15%的持股，那麼反對票占持股比重也會有3成左右的水準。

知情人士指出，儘管在雙方通路都出動企金人員拜訪旗下法金大戶之下，的確有不少大戶已將手上委託書交出，但很多中南部手持3萬、5萬或是超過10萬張的大戶，各有盤算，準備親自出席投票的也不在少數，這也使得股東臨時會當天的出席率及投票情況更受矚目。

根據規定，外資投票在周五（4日）截止，而委託書徵求截止日則在3日，趕在最後關頭，新光金兩派股東不但繼續衝刺，ISS所出具的報告書更成為新「爆點」使雙方繼續隔空開火，新光金林家大股東第三代林伯翰攻擊ISS在新光金股價上漲的計算方式和區間有誤導之嫌，並質疑ISS明明在報告中提出了新光金董事有利害關係人問題卻仍作成「贊成」建議，對此新光和新實也發布聲明反擊，一直到新光金確定和台新金談合併之後股價才上漲，而且新光金董事依法不需利益迴避。

二派股東在假期仍激烈廝殺，代表要衝刺到最後一刻。尤其新光金公司派方面更力求要把贊成票不只衝過關，還要「衝更高」；相關人士指出，先前已經有例子國票金和安泰銀行的合併案之所以沒有讓金管會過關，其中一個重要的檯面下的原因，在於反對合併案的比率也非常的高，直追贊成票的比率，也因此，公司還不但要讓股東臨時會的合併票過關，而且必須要「大幅領先」，否則主管機關不用等新壽增資的議題上場，就會直接因為反對勢力也旗鼓相當而否決合併案。