銀行8月大手筆砍債1,677億
據金管會統計，銀行業8月砍債1,677億元是有該統計來最大手筆，壽險業連二賣，僅券商站買方，8月金融三業砍債1,817億元是近九個月最高，累計前八月金融三業砸6,279億元布局債券部位，僅是2023年全年的六成。
9月降息潮才要啟動，為何銀行業8月卻急賣債？銀行主管說，主要原因有兩個，一、8月美債殖利率已跌破4%到3.9%，債券價格回升，銀行趁機出脫舊債，獲利了結並重新布局，二、8月美元兌台幣驟貶逾2.7%，折算台幣計價的債券部位自然縮水，若剔除匯率因素，可能僅剩獲利了結的調節部位。
該主管說，美國降息有助銀行美元資金成本下降，及海外舊債評價回升，料銀行將會積極實現海外債資本利得以提振獲利。
據金管會統計，受惠8月海外債券殖利率跌破4%，銀行業債券投資部位，扣除成本後，8月底帳上債券未實現損失大幅縮減到1,307億元，是近兩年半來損失最少。前波損失低點是2022年3月美國暴力升息時的1,002億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言