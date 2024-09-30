銀行8月大手筆砍債1,677億

據金管會統計，銀行業8月砍債1,677億元是有該統計來最大手筆，壽險業連二賣，僅券商站買方，8月金融三業砍債1,817億元是近九個月最高，累計前八月金融三業砸6,279億元布局債券部位，僅是2023年全年的六成。

9月降息潮才要啟動，為何銀行業8月卻急賣債？銀行主管說，主要原因有兩個，一、8月美債殖利率已跌破4%到3.9%，債券價格回升，銀行趁機出脫舊債，獲利了結並重新布局，二、8月美元兌台幣驟貶逾2.7%，折算台幣計價的債券部位自然縮水，若剔除匯率因素，可能僅剩獲利了結的調節部位。

該主管說，美國降息有助銀行美元資金成本下降，及海外舊債評價回升，料銀行將會積極實現海外債資本利得以提振獲利。

據金管會統計，受惠8月海外債券殖利率跌破4%，銀行業債券投資部位，扣除成本後，8月底帳上債券未實現損失大幅縮減到1,307億元，是近兩年半來損失最少。前波損失低點是2022年3月美國暴力升息時的1,002億元。