金融三業前八月盈餘創新高 銀行業貢獻近半數獲利

據金管會統計，2024年前八月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘8,192億元寫史上同期新高，已達到2021年全年9,363億元獲利顛峰的88%，離高峰僅咫尺，金融圈指出，2024年全年金融業獲利能否重新改寫新高紀錄，全看壽險業臉色。

8月金融三業單月稅前盈餘498.6億元，月衰退近七成，全受壽險業8月單月大虧148億元拖累。據統計，8月保險業盈轉虧最慘，相較證券期貨投信月減28%與銀行業月減11%，更形遜色。

法人指出，8月壽險業認列現金股利及實現資本利得減少，加上台幣驟升2.8%帶動避險成本回升，三大皆空讓壽險業單月獲利，一口氣從7月高峰墜落，由盈轉虧148億元是近九個月最慘。

近年金融業獲利概況

9月美國啟動降息循環，債券殖利率走低有助縮減壽險、銀行債券評價損失，並持續提升銀行財管手收，但台幣升值壓力同時也擴大，法人估壽險業全年年化避險成本將回升到1％至1.5%。

為讓壽險業降低避險成本，金管會再度修正外匯價格變動準備金機制，惟壽險業是否申請需視台幣走勢及準備金水位。當台幣升壓較大時，業者擔心「準備金水庫都還沒存滿」可能就得面臨乾枯窘境，反會延後申請新制。

面臨第4季台幣升壓節節攀升，11月再逢美國大選，政經變數替金融業獲利埋隱憂，全年能否超車2021年獲利顛峰仍有變數。

金管會公布金融業2024年8月和前八月獲利。8月單月金融三業賺498.6億元，月減69.5%，又以壽險業單月轉虧損148億元最慘，產險月減45%次之，其餘銀行、證期投信也全陷入衰退。

累計前八月以銀行業4,080億元最賺，貢獻近半數獲利，續寫史上同期新高，年增8.6%，證券期貨投信業賺1,058億元、年增五成，保險業賺3,054億元，年成長92%。

銀行局副局長林志吉說，整體銀行業前八月稅前盈餘4,080億元寫歷年同期新高，已達2023年全年獲利八成，其中國銀賺3,774億元同創史上同期新高，主因是金融市場活絡挹注財管手續費收入。

券商期貨投信業受惠台股價量齊揚，前八月稅前盈餘1,058.3億元，年增五成，以券商年增53%最強，主因前八月台股價量齊揚，推升券商經紀、承銷和自營業務成長。

保險業前八月賺3,054億元，其中壽險業賺2,857億元、產險業197億元，壽險業受惠淨投資利益增加，產險業則因業務承保利益增加所致。

合計2024年金融三業前八月賺8,192億元刷史上同期新高，較去年同期6,051億元，年增35%。前波同期高點是2021年前八月賺7,466億元。