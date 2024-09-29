獨／八大行庫最新行情曝光 有房首購族利率一併拉高

央行理監事會議在19日召開宣布四大房市管制新政策之後，最受矚目的八大行庫的房貸利率最新行情也隨之曝光。根據本報訪查的最新行情，儘管央行此次未調升利率，但另一方面由於央行再度調高存款準備率，同時各大行庫仍有房貸資金水位吃緊的狀況，因此，八大行庫之間最新的利率行情，不但首購族利率已拉高到介於2.3%至2.5%的水準，連同名下「有房無貸」這類沒有寬限期的首購族，或是名下已有一戶房貸的「二戶房貸族」，利率也拉高到2.5%至3%之間的水準。

行庫高層也指出，由於央行特別把「有房無貸」的這類族群，要求取消寬限期，因此未來民眾若要申辦貸款，就要附帶向地政事務所申請的資料，來證明名下沒有房子；至於另一種方式，由於央行的新規定：「並沒有在夫妻之間歸戶！」因此，舉例來說倘若夫名下有房子，這時就必須由妻作為借款人，才能被豁免計算在「有房無貸」的範圍。

上述的新版利率行情，是為了發揮「以價制量」的行情。一位大型行庫高層指出，雖然因為央行此次未調高利率，所謂的「地板價」仍在2.185%，但事實上，現在除了公教住宅利率的首購利率還有2.185%的行情，大型行庫連同首購族在內的利率，都已全面起跳。

根據本報訪查八大行庫最新的房貸利率行情，其中在名下沒有房屋的首購族，目前台銀已經接近2.35%、第一銀行利率為2.3%，合庫、土銀、台企、兆豐的利率都超過2.4%，華銀和彰銀的利率則在2.5%左右。

至於名下「有房無貸」的，和已有一戶房貸，正要申貸第二戶的，利率更高，尤其是前者，除了沒有寬限期，利率也跟著「二房」一併拉高，土銀約在2.5%、一銀、彰銀約在2.5%、台企和華銀約在2.8%、台銀的利率則接近2.9%、合庫、兆豐則約在3%左右。

除了上述的首購族，或是「有房無貸」這類沒有寬限期的購屋族，或是二戶房貸族之外，根據本報查訪，倘若是高價宅，也就是所謂的成數此次被限縮為僅有3成的貸款戶，利率同樣也被大幅拉高，而且比二戶房貸利率更高，據悉，像台銀、土銀、合庫、台企銀四家行庫對該族群的房貸，利率已全面拉高至3%以上的水準，其中，台銀和土銀趨近，約在3.1%左右，合庫則接近3.3%、台企銀則大約在3%，另外彰銀也把水準拉高至2.95%。

大型行庫主管指出，之所以不僅成數，連同利率也採取「分級制」，一方面宣示配合政策的決心，另一方面也是因為央行再度拉高存款準備率，已發揮在市場上緊縮資金的效果，也會墊高行庫的放款成本，因此直接以「利率三級制」來以價制量。