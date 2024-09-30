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一銀強化理財、防騙獲殊榮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第一銀行榮獲「金融教育貢獻獎」的「最佳協力獎」及「最佳投入獎」雙獎殊榮，由金管會副主委邱淑貞（左）頒獎，第一銀行副總經理蔡淑慧（右）代表受獎。第一銀行／提供
第一銀行榮獲「金融教育貢獻獎」的「最佳協力獎」及「最佳投入獎」雙獎殊榮，由金管會副主委邱淑貞（左）頒獎，第一銀行副總經理蔡淑慧（右）代表受獎。第一銀行／提供

第一銀行推廣金融教育有成，首次參加金管會的「金融教育貢獻獎」甄選，榮獲「最佳協力獎」及「最佳投入獎」雙獎殊榮，27日由金管會副主委邱淑貞頒獎，第一銀行副總經理蔡淑慧代表受獎。

第一銀行深刻了解「金融教育」是社會大眾認識金融商品、服務與建立理財觀念的基礎，除可提升金融素養，對個人理財行為產生積極影響外，隨著科技日新月異，「詐騙犯罪」在台灣層出不窮且日益猖獗，造成民眾財產損害，更影響互助、互信的人際網絡，也正凸顯「金融教育」的重要性。

因此，第一銀行積極與業界合作，發揮協同效益，對社會大眾推廣金融教育，提供符合個人需求的理財技能及金融新知，協助民眾學習金錢管理並建立正確的防詐觀念。

推展金融教育不遺餘力的第一銀行，長期與金管會、會計研究發展基金會、大專院校、政府機關、公司行號等跨業合作，以信託、數位金融、投資理財、防詐騙、消費者保護等多元主題，前往台灣各地進行宣導，更深入偏鄉地區及外島，對象包含學生、社會團體、軍人、更生人、獨居長者、弱勢團體與偏鄉孩童等族群。

另，為促進學員學習成效，更跳脫以往講授式教學，依課程主題研發各式教學手法，如沉浸式教學、遊戲體驗、角色扮演、桌上型智慧遊戲等，並結合ESG（環境、社會、公司治理）永續理念，自行設計「ESG永續應用地圖查詢平台」及成立「第一銀行綠色金融教育館」，以提升教學成效。

未來，第一銀行將持續透過創新、豐富、多元的活動，跨業合作共享資源，秉持「就在你左右」的經營理念，將金融知識普及至各年齡與族群，同時串聯全台各營業據點，進行預防詐騙宣導，以具體行動回饋、關懷社會，發揮金融影響力。

第一銀行 詐騙

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