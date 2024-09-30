最後一波！美元定存優利喊8% 聯邦銀起存金額100美元

「高利率時代」接近尾聲，美國聯準會在9月18日宣布降息2碼，多家銀行包含凱基銀、滙豐銀、中信銀、新光銀等推出的美元優利定存也將於9月底到期，預期後續推出的美元定存專案也會跟著調整利率，而民眾若想把握最後機會，如聯邦銀、王道銀、台新銀等銀行仍有美元優利定存方案，最高年利率上看8%。

聯邦銀行即日起至今年年底，推出1個月期美元定存8%優惠，單筆起存100美元、每人最高限額2,000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶。

銀行美元優利定存方案

永豐銀行則不定期推出「優利特快車」活動，讓用戶以最簡單方式兌換外幣後，就直接存定存。以美元為利，7天期年利率高達8％、14天期3.65％、1個月期4.1％、2個月期3.58％，最低承做金額只要100美元。

星展銀行即日起至11月11日止，推出高利定存專案，以換匯資金承作定存，可享美元7天期、14天期定存年利率6%優惠，最低承作金額2萬美元，星展一般客戶總承作上限20萬美元，星展豐盛理財客戶為100萬美元，星展豐盛私人客戶則為300萬美元；另外，針對星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶推出外幣定存優惠，享美元1個月期年利率4.85%、3個月期年利率4.65%優惠。

王道銀行即日起至10月4日止，提供3個月美元定存年利率5.68%優惠，單筆起存金額300美元，最高上限5萬美元，不限定存筆數；另外，即日起至11月29日止，提供3個月美元定存年利率5.18%優惠，單筆起存金額300美元，最高上限10萬美元，每人可承作30筆。

台新銀行推出好享利6外幣定存專案，採階梯式利率，單筆承作門檻達1萬美元以上，享前二個月年息5.2%、第三至四個月年息4.8%，平均年息5%；單筆承作門檻1,000美元以上，享2個月固定年息5.2%，活動只到10月4日止，有需求的民眾可把握機會。

另外，板信商銀亦推出美元優利定存專案，即日起至10月31日止，新資金1萬美元以上，享3個月期定存年利率5.1%、6個月期4.7%；土地銀行即日起至11月7日止，新資金單筆5,000美元以上 ，可享1個月期年利率4.7%。