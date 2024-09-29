撿便宜？8月初股災超跌 壽險今年首度進場加碼43億

金管會針對金融三業投資股債的最新統計出爐，其中壽險業今年以來連續大賣台股，並且7月單月創下賣股最高峰之後，8月首度「反賣為買」，加碼43億台股，金融圈人士指出，應和8月股災發生之後，壽險業者進場「撿便宜」有關。

另一個引人矚目之處，在於壽險業者在8月賣出台債636億，卻反向加碼美債為主的海外債券437億，金融圈人士認為，估計業者是要趁著降息之前，再加碼長債的部位穩定固定收益有關。

壽險業連續在6、7月大賣國內外股票，淨減碼超過3千億，根據金管會所公布的最新統計，業者估算，雖然國外股票仍有小幅減碼約4億左右的水準，但對台股在今年以來幾乎每月都減碼台股的壽險業者，8月首度回頭加碼，應和台股在8月初的大股災，被業者預期當時已「超跌」有關，8月壽險業者持股台股總市值為1兆8369億，若扣掉台股加權指數8月上漲0.31%，實際加碼大約43億。

在國內外債券部位方面，國內外債券在8月減少5110億，由於台幣8月大幅升值2.73%，且目前壽險業者的債券部位，有88%是海外債來看，業者大約有5268億的匯兌損失，但美債價格也有在8月上漲1.71%的影響，以及壽險業者平均已把約9成的部位放在AC，非AC比重僅有10%等前提來計算，則業者在8月反而有加碼海外債437億。

至於台債方面，假設國內外部位有12%是台債，由於十年期以上台灣公債價格在8月上漲1.09%，再計入評價利益的影響後，壽險業繼6、7月連續加碼台債45億、260億之後，8月則反手賣出636億台債部位，對此金融圈人士認為，應和近期壽險業者積極投入放款市場等資金需求有關，包括也把部分資金移去投資台股。

另一令人矚目之處，在於壽險業繼7月對債券ETF 反賣為買700億之後，8月又轉變方向賣出181億，估計亦和台幣資金需求有關。