中信深耕金融教育獲肯定

為普及金融教育推廣理財觀念，中國信託商業銀行設立創新型態的中國信託文薈館（簡稱「文薈館」），提供台灣金融發展歷史及主題互動展件，舉辦主題特展、跨域結合教育機構、警察局推出合作財商課程成效驚艷，於27日榮獲金融監督管理委員會2024年「金融教育貢獻獎」最佳協力獎，金管會副主委邱淑貞特別出席頒獎予中國信託銀行總經理楊銘祥，表揚中信銀行積極協助民眾建立正確金融觀念的努力。

金管會舉辦的2024年「金融教育貢獻獎」設有「最佳創新獎」、「最佳薪橋獎」、「最佳協力獎」、「最佳成效獎」及「最佳投入獎」，共計67件專案報名，邀集專家學者及民間團體組成評審小組，用以鼓勵金融相關單位發想多元創新方式，舉辦公益金融教育課程或宣導。文薈館自2015年開館至今，以創新科技互動展件展出金融歷史發展脈絡及數位金融發展趨勢，打造創新金融教育場域。擴大協力對象推廣金融知識、促進跨機構交流，並善用彼此資源擴大宣導廣度以發揮綜效，獲得主辦單位評選為「最佳協力獎」銀質獎。

中信銀行總經理楊銘祥表示，文薈館不僅是中國信託金融文史館，更致力打造成學習生活化金融知識的體驗場域，盼以民間企業的金融專業和資源，積極與學校及各單位合作，攜手扎根金融教育，提升國人理財素養。值得一提的是，文薈館自2021年起與台北市、基隆市、宜蘭縣教育局處合作，提供學校理財教材授權、貨幣教具車移地教學、職探體驗及教育營隊。最新編製的兩套教案結合108課綱「財金素養」主軸，無償授權教育團體申請使用，教案涵蓋儲蓄與消費、緊急預備金、投資理財與風險、預防詐騙等觀念，教師可選擇適合學生學習的單元及搭配學習單進行授課，協助幼稚園及國小學童養成基礎金融知識。

文薈館自2017年開始於暑假舉辦金融教育特展，內容涵括股票、貨幣知識、古今銀行介紹、新台幣上的台灣故事，幫助學童以輕鬆的方式建立金融觀念。有鑑於詐騙議題成為各界關注焦點，今年的暑期特展以「錢的多重宇宙—五感體驗玩金融」為主題，攜手台北市政府警察局南港分局策劃「防詐大挑戰」專區，收集生活中常見的詐騙話術，供民眾建構預防觀念，展出近三個月共計逾6萬人次觀展，深獲各界好評。