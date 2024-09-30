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金融業留才攬才 福利大比拚

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

金融業留才不遺餘力，不僅有每年固定調薪的基本盤，員工的額外福利包括母性照護假、全薪親子假、心理諮商服務，鼓勵員工學位進修、外語補助、證照獎勵等制度，皆為各家業者比拚攬才、留才的關鍵要素。

富邦金（2881）為鼓勵久任並激勵人才，除了訂有久任獎勵、長期遞延獎金等多元留才獎勵制度外，每年均參考市場薪酬水準辦理調薪，以維持薪資競爭力，且訂定工作輪調、學位進修、外語補助、證照獎勵等制度，鼓勵員工自主學習。

中信金提供優於法令的母性照護假、全薪親子假等家庭友善政策，於總行設立專屬諮商室，提供心理諮商服務，支持員工的心理健康與家庭生活平衡，進一步提升員工的工作滿意度，此外還有設置按摩服務、心理疏壓課程等福利措施，幫助員工減輕壓力。

中信金 富邦金 親子

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