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金控員工持股信託 成效佳

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
五大金控員工持股信託概況
五大金控員工持股信託概況

富邦金（2881）表示，員工可自由選擇是否參加員工持股信託制度，參加員工每月依職級定額提撥信託資金，公司100%相對提撥作為獎勵，若遇有股利（含股息）及利息分配時，全數滾入本公司員工持股信託之信託財產中繼續運用。多年來平均約有近九成員工參加，公司年度提撥公提金額超過3.9億元。

中信金則是鼓勵員工定期定額儲蓄，小額參與投資達到長期儲蓄、累積財富效果，員工參加員工持股信託，每月依照職等提撥相對應金額，於限額內的提撥，可獲得公司分三年給予20%獎勵金補助。

中信金員工持股信託自2005年實施至去年底參與率達58.8%，參與人數由2005年約3,800人，成長至2023年約9,500人，平均每年成長率約5.2%，累計資產總額48.9億，平均投資報酬率111%。

元大金指出，員工持股信託迄今逾20年，員工參與率逾九成，每年新進員工入會增加比率和新進人數比率相當，約當增加1%～2%。截至去年員工入股數為332,858仟股，約占元大金持股比2.6%。

中信金 元大金

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