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保險小百科／宣告利率調整 將牽動回饋金

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

「宣告利率」是利率變動型壽險商品中，凱基人壽表示，宣告利率是用來計算與累積增值回饋分享金的利率。保險公司向保戶收取保費後加以運用，依保單區隔帳戶投資績效，並就其所獲得的投資報酬扣除相關成本及費用率訂定，換言之，宣告利率會隨著經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。

至於宣告利率多久宣告一次？凱基人壽表示，各家保險公司每月會公告各商品當月的宣告利率，保戶可自行於保險公司官網查詢。

以利變型保單為例，宣告利率是用來計算利變型保單所發放的增值回饋分享金，其所使用的宣告利率是變動的，對比傳統型壽險保單就沒有增值回饋分享金及宣告利率。

凱基人壽提醒，宣告利率非固定值，而會隨市場環境及保險公司實際投資狀況而變動。

保單 保險 凱基人壽

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