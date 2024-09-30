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退休金算盤／勞保薪資動手腳 打錯算盤

經濟日報／ 記者 陳素玲
職業工會投保，為了防止勞工高薪低報，等到退休前再大幅調高投保薪資，勞動部訂有「防弊機制」，除非提出薪資證明，否則無法一步到位。（本報系資料庫）
職業工會投保，為了防止勞工高薪低報，等到退休前再大幅調高投保薪資，勞動部訂有「防弊機制」，除非提出薪資證明，否則無法一步到位。（本報系資料庫）

小吃店老闆阿輝（化名），將近30年來都在職業工會投保，阿輝想想自己年紀也大了，想過兩、三年請領勞保老年年金，即使繼續經營小吃店，也能有一份穩定年金，心裡較踏實。由於阿輝多年來都是以基本工資投保勞保，朋友提醒他最好提高投保薪資級距，否則會影響勞保老年年金金額。於是阿輝打算今年10月起向職業工會申請提高投保薪資到最高級距45,800元，如此幾年後請領勞保老年年金就可多領一點，但實情恐非如此。

勞保局最新統計顯示，勞保投保人數高達1,042.5萬人，職業工會投保人數則有192萬餘人。

勞工保險條例規定，勞工若有工作應投保勞保，一般受僱員工以企業為投保單位，若是沒有固定雇主，或是自營作業者，則在職業工會投勞保。也就是說，投保勞保有兩個管道，一個是由企業代為投保，另一種是在職業工會自行投保。

對於勞工來說，投保薪資高低直接影響勞保各項給付，並決定老年給付金額，但是因為在職業工會投保者，政府補助四成，勞工自付保費高達六成，很多勞工為了省保費，會先以較低或基本工資投保，直到退休前想請領老年給付或老年年金之前，為了多領老年年金或老年給付，才想到要提高投保薪資。

勞保費率逐年提高，目前已達11%，每月保費負擔不輕，尤其如果在職業工會投保，保費自付額高達六成，以最低基本工資投保薪資27,470元為例，職業工會投保每月自付保費達1,814元，若是勞保投保級距拉到4萬元，職業工會勞工每月自付保費高達2,647元。

在職業工會投保，由於固定收入證明較難取得，通常勞保局會尊重勞工個人決定勞保投保薪資。不過為了防止勞工高薪低報，等到退休前再大幅調高投保薪資，勞動部訂有「防弊機制」，也就是勞工若不提具薪資證明，每年最多在15%以內調整投保薪資。也就是說，勞工若想一下子拉高投保薪資到最高級距45,800元，除非可以提出薪資收入證明，否則無法一步到位。

以上述阿輝為例，若是他目前投保薪資是27,470元，如果明年申請調高勞保投保薪資，最多只能提高為31,800元（30,301元至31,800元），之後再以每年15%方式逐年調高。由於勞保老年年金計算方式取決於「平均月投保薪資」和「保險年資」，其中平均月投保薪資是以最高60個月計算，因此即使阿輝可以在幾年內將勞保投保薪資拉高到45,800元，也必須持續至少五年。

換句話說，如果阿輝想在請領勞保老年年金前，可以達到最高60個月平均投保薪資為45,800元標準，起碼七、八年，阿輝若真的急著請領，就只能以較低基準計算老年年金，否則就是再多等幾年再請領。

實務上，自營作業者或無一定雇主勞工，因為在職業工會投保，離退保的確較受僱勞工更具彈性，勞保投保薪資級距也能自行調整，但是採較低投保薪資投保雖可省不少保費，相對勞保各項給付也跟著縮水，尤其如果不了解投保薪資調整機制，以為只要在準備退休前馬上拉高到45,800元，就可以達到增加老年年金目的，不但失算，也會破壞自己的退休計畫，勞工最好先了解清楚相關規定。

勞保 投保薪資

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