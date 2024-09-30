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專家教你保／女性規劃四大險種 撐保護傘

經濟日報／ 陳婉汝
台灣人壽盛暘通訊處業務主任陳婉汝。台灣人壽／提供
台灣人壽盛暘通訊處業務主任陳婉汝。台灣人壽／提供

女性因先天生理構造差異，加上荷爾蒙及免疫力影響健康狀況，各年齡層都有不同的好發疾病，建議預先規劃多元保險保障及早因應。

適孕年齡女性較易罹患子宮卵巢、甲狀腺或紅斑性狼瘡等疾病，因應健保包裹式給付政策及醫療科技進步，住院天數縮減、健保不給付項目與費用增加，應加強手術險及醫療實支實付，以因應未知的醫療高額花費。

女性保障四大險種
女性保障四大險種

進入45歲中年時期，卵巢分泌女性荷爾蒙功能逐漸下降，更年期徵兆如睡眠障礙、情緒障礙、關節炎及骨性關節炎、泌尿系統異常等逐漸顯現，健康風險如高血糖、高血壓、肥胖等三高代謝症候群慢性疾病亦開始增加，建議規劃重大傷病險，此險理賠定義明確、保障範圍廣，領卡就賠，而且保障有效期間內，被保險人診斷出衛福部公告之重大傷病項目就可理賠，降低醫療費用負擔。

台灣2025年將邁入超高齡化社會，內政部統計國人平均壽命為79.84歲，其中女性83.28歲，明顯高於男性的76.63歲，晚年保障規劃更顯重要！即將步入退休時期的女性，需重新檢視保單，確保附約定期險最高續保年齡是否足夠，建議同步規劃長照險，長照是一場看不到盡頭的馬拉松，長照時間愈久支出愈大，除政府的長照2.0補助，應輔以商業保險加強，當需要長期照顧時，這份保障可舒緩家人經濟壓力，也讓自己無後顧之憂、有尊嚴安心養病。

無論任何時期或是否單身，女性都要為自己預作退休規劃，可善用利率變動型壽險保單的優勢，不僅保險金可指定並得善用保單分期給付功能、第一至九級失能豁免保險費等，完善退休規劃的同時亦做好財富傳承，如有萬一更能留愛給親人。

針對女性保障四大險種，分別是「醫療實支實付及手術險」，主要投保的規劃目的是：因應未知的高額醫療費；其次是「重大傷病險」，這項理賠定義明確、保障範圍廣，理賠金得彈性運用；第三則是「長照險」，可用於因應長照需求攀升，補強政府長照2.0的不足。

最後建議民眾利用「利率變動型壽險」，達到三項目的，一、壽險保障─守護及傳愛家人；二、資產累積─保價穩定增長；三、財富傳承─預留稅源、指定分配。

（本文由台灣人壽盛暘通訊處業務主任陳婉汝提供，記者齊瑞甄整理）

保險金 退休規劃 長照

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