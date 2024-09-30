銀行攜產險 推特色旅平險
為保障國人旅遊安全，國銀吹起與產險公司合作提供旅遊綜合險投保風潮，包括台新Richart數位銀行攜手新光產險合作提供「新光產物旅遊綜合險」，星展銀攜手安達產提供的海外旅平險等，中信則是主推自家中信產的旅平險，同樣都主打最晚出發前一小時投保，都可以完成申請保障。
星展銀攜手安達產推出第2季線上投保平險，透過星展專屬連結完成安達產海外旅平險投保，可以抽獎，保障內容涵蓋旅平險、海外旅行不便險、海外旅行綜合保險、海外急難救助服務。
安達產提供的保障，包括海外突發疾病保障涵蓋法定傳染病，提供海外住院、門診、急診費用、突發疾病特定地區限額保障，另外也有24小時海外急難援助服務，上限10萬美元，同時保障海外旅遊期間的旅行文件、現金、信用卡或在台居住所因為竊盜損失的補償。
星展銀並加碼推出，持星展卡扣繳保費累積達門檻完成登錄回饋1%，如果是2024年首次扣繳保費回饋3%，如果持有星展eco永續卡保費最高再享1.5%回饋，總計最高4.5%回饋。
新光產、安達產以及中信產都是主推，最晚出發前一小時，國人都可以輕鬆完成投保。台新Richart「e指Fun心保」專區與新光產險合作，提供新光產物旅遊綜合保險，民眾可根據旅遊目的地、旅遊期間，就「安心GO」、「輕鬆GO」、「豪華GO」三種方案選擇，保障內容涵蓋醫療、意外、旅遊不便險等，還可加購海外緊急援助費用、海外承租火災事故及旅行期間居家失竊等項目。
中信產則指出，提高旅平險海外急難救助金額，從1萬美元提高到5萬美元，等同約新台幣逾150萬元保障，也覆蓋提供包括行李證件協尋、緊急旅遊協助等的旅遊協助服務，以及安排律師、推薦法律服務機構的法律諮詢協助，以及緊急醫療轉送、安排親友前往探視等的醫療協助等。
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