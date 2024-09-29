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「股票大清倉」券商第三季對台股悲觀 連兩月大賣近600億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會最新統計顯示，券商在8月持續「股票大清倉」。圖／本報系資料照片
金管會最新統計顯示，券商在8月持續「股票大清倉」。圖／本報系資料照片

金管會最新統計顯示，券商在8月持續「股票大清倉」。統計顯示，券商在8月繼續大賣台股441.71億元，而且比起7月反手大賣台股136.56億，是連續第二個月賣股，而且賣股手筆是7月的3.23倍，合計7月和8月，連續兩個月共賣出台股578.27億元，券商自營部目前的台股淨水位已降至1316.18億元，反映對台股後市的觀望。

在國內債券方面，券商繼6月減碼154.23億，7月則再度加碼87.6億，最新統計顯示，8月則略減3億，目前水位為1418.47億元；海外債券方面，券商在連續6、7二個月，分別加碼海外債券60.08億、102.03億之後，8月則反買為賣減碼約18億，目前水位為2205.35億元，估計應和券商趁8月價格上揚，先行一批獲利了結有關。

債券 券商 台股 金管會

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