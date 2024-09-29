兩原因 國銀8月結束債券連7買 反手大賣股債逾2000億

金管會公布金融三業最新的股債投資統計。其中最引人矚目之處在於，今年以來對債券「連7買」的國銀，8月反手大賣債券1677億，是今年以來首見，另外對台股7、8月已「連二賣」，8月賣股403億元，合計全體國銀在8月賣出的債券、股票，合計達2080億元，可說今年以來出脫股債的最高紀錄，其中大賣債券，除了和國銀趁著價格上漲趕快先實現一批獲利有關，亦和國銀調節風險性資產和資本適足率有關。

8月台股的大股災還有新台幣的匯率強勢的升值，以及海外債券受到聯準會降息預期的影響，使債券價格上升，也造成金融業在股票和債券投資選擇上的大轉向，尤其是銀行最顯著。

7月下旬台股已呈現不穩狀態，國銀在領完一批現金股利之後也把握機會趕快賣股，而8月股災，更使國銀決心拿完股利就「閃人」，國銀在上半年對台股「連六買」合計淨買入台股1185億，但在7月賣股546億之後，前7月淨加碼台股部位降為639億，8月接著再賣台股403億，因此倘若9月再賣股超過236億，今年以來國銀對台股很可能就變成「淨減碼」。

金管會所統計國銀持股台股的市值，在7月為9194億，若以持股帳列成本看，7月的台股持股成本為5245億，在8月減碼之後，持股成本降為4842億，目前帳上持股的市值為8735億。

此外，國銀在7月債券投資成本為9兆4197億，帳面價值為9兆2568億，大約有1600多億未實現損失，但在8月先行賣出1600多億的債券之後，現在債券價格的未實現損失已收斂至1307億；此外，今年前7月，全體國銀淨加碼國內外債券6842億，但在8月賣出1677億國內外債券之後，今年以來的淨加碼水位已降至5165億。