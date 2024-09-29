股匯逆風夾擊 金融三業今年前八月獲利仍破8000億元

受到股匯市逆風的雙重夾擊，使金融三業8月獲利大縮水。由於8月碰到股災，加上台幣匯率率強升，金管會公布最新統計數據指出，銀行、證券、保險8月單月獲利全面衰退，三業稅前盈餘僅498.61億元、和7月比較月減近7成，今年累計8月底的稅前獲利8192.6億元。

由於8月獲利大幅縮水，使今年前8月的年增率從7月的50％掉到35.39％，不過，若比起去年全年的獲利，仍約為去年全年的1.16倍，現在就看第四季獲利動能能否有效支撐，讓今年獲利再突破2021年的最高紀錄9356億元。

8月初台股大跌超過千點、最低跌到19662點，台幣兌美元更急升8.96角，其中壽險業的獲利因此大受衝擊，前8月保險業稅前淨利從前7月3186億元降至3054億元，壽險業前8月獲利2857億元、年增率仍有91.4％，產險業獲利97億元，更較去年同期有翻倍成長。

保險局分析，壽險業今年前8月較去年同期大賺，主要來自投資收益的增加，投資利得就貢獻1634億元，但另一方面業務承保損失卻增加163億元、營業費用也有增加95億，因此淨增加1364億元。產險業反而業務承保獲利增加成為獲利增加的主要貢獻。

銀行局統計顯示，今年前8月銀行業累計稅前盈餘達4080.3億元，創歷年同期新高，較去年同期增加8.6％，其中，本國銀行前8月獲利是3774.1億元，亦創歷年同期新高，年增率達9.1％。

銀行局官員分析，本國銀行獲利再創新高，包括利息淨收益、手續費收入及投資收益都有貢獻，尤其手續費增加最多，和財管、信用卡、放款手續費的增加都有關係。

證期局指出，截至今年8月底，證券商、期貨商及投信事業稅前淨利已突破千億大關，合計為1058.3億元，較去年同期稅前淨利706.17億元，增加352.13億元，增幅49.86％，主要原因就是今年資本市場表現不錯，不管是指數還是成交量都非常好。

證期局統計顯示，今年前8月證券期貨投信三業獲利1058.3億元，創下近三年同期新高。據證期局統計，2022年前8月稅前淨利合計為484.43億元、2021年前8月稅前淨利則為1011.41億元。

其中，證券商今年成長最多，前8月賺834.95億元、年增53％，其次是投信業158.68億元、年增43.85％，期貨商也有64.67億元的獲利，年增29％。