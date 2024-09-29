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大股東林伯翰質疑外資分析有誤 新勝、台灣新光實業3聲明反擊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
依新光金控與台灣金融指數過去十年股價表現，新光金控漲幅表現一直遠低於大盤表現。新勝、台灣新光實業／提供
依新光金控與台灣金融指數過去十年股價表現，新光金控漲幅表現一直遠低於大盤表現。新勝、台灣新光實業／提供

外資投票建議機構 ISS 報告日前指出，建議外資股東在台新金及新光金股臨會對合併都投下贊成票。但新光集團大股東林家第三代林伯翰質疑 ISS 分析存在錯誤且忽略合併案關鍵議題，建議股東勿盲目跟隨，應投票反對合併提案。對此，新勝、台灣新光實業29日發出3大聲明反擊，兩家公司指出，ISS 及 Glass Lewis 均為國際重要的外部獨立投票建議機構，且依數據來看，支持合併案，才有機會讓股東投資價值持續增長。

新勝、台灣新光實業聲明全文如下：

一、ISS 及 Glass Lewis 均為國際重要的外部獨立投票建議機構，該二機構業於9月27日正式出具報告，對於新光金控台新金控合併案給予「支持」意見，然卻遭林伯翰先生惡意曲解及濫用，企圖影響股東對本合併案之支持，實不可取。

二、依新光金控與台灣金融指數過去十年股價表現，因新光金控長期經營不善，可知若未有本合併案，其漲幅表現一直遠低於大盤表現，故支持本合併案，才有機會讓股東投資價值持續增長。

三、另新光金控進行本合併案的交易相對人為台新金控，非個別股東或董事，且本合併案的換股比例係一體適用於新光金控的全體股東，新光金控董事及其所代表法人股東不會因為本合併案而有具體權利義務之變動，不會因本合併案立即、直接取得不同於新光金控其他股東的權利或負擔義務，故不具有自身利害關係。且鑑於合併係為提升公司經營體質，強化公司競爭力，不致發生有害於公司利益之情形，新光金控董事無須迴避。詳細資訊請參新光金控2024年8月22日所發布之重大訊息第26點，期盼各界勿再被不實資訊所誤導。

台新金控 新光金控 股東

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經濟日報社論／中信金放棄收購新光金的啟示

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