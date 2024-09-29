五大金控員工持股信託金額續增 逾半參與率破九成

政府鼓勵企業實施員工持股信託，可增加員工向心力、有效留才，近年金融業積極參與。根據今年前八月獲利前五大金控統計，富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金實施成效顯著，其中富邦金、兆豐金、元大金員工參與率達九成以上，中信金截至去年累計資產總額達48.9億元，平均投資報酬率超過一倍以上。

富邦金表示，員工可自由選擇是否參加員工持股信託制度，參加員工每月依職級定額提撥信託資金，公司100%相對提撥作為獎勵，若遇有股利（含股息）及利息分配時，全數滾入本公司員工持股信託之信託財產中繼續運用。多年來平均約有近九成員工參加，公司年度提撥公提金額超過3.9億元。

中信金則是鼓勵員工定期定額儲蓄，小額參與投資達到長期儲蓄、累積財富效果，員工參加員工持股信託，每月依照職等提撥相對應金額，於限額內的提撥，可獲得公司分三年給予20%獎勵金補助。

中信金員工持股信託自2005年實施至去年底參與率達58.8%，參與人數由2005年約3,800人，成長至2023年約9,500人，平均每年成長率約5.2%，累計資產總額48.9億，平均投資報酬率111%。

元大金指出，員工持股信託啟動迄今超過20年，員工參與率達9成以上，每年新進員工入會增加比例和新進人數比例相當，約當增加1%～2%。截至去年員工入股數為332,858仟股，約占元大金持股比例2.6%。

兆豐金表示，只要申請加入員工持股信託委員會，會員每月可自行選擇提撥1,000元至5萬元自提金，公司則是每人每月補助1,000元。截至今年8月底，員工持股信託專戶現值，累計逾新臺幣2,000萬元。

國泰金於2023年開始推動員工持股信託計畫，開放國泰金暨所有子公司內勤符合資格之同仁以及外勤一定職級以上業務員參加，同仁依標準每月提撥固定金額，同時公司將100%相對提撥。

國泰金控表示，提供員工長期激勵與獎酬制度，是企業留才不二法門，而「員工持股信託」是創造公司與員工連結最佳方式，主要是員工自願提撥固定金額薪資，公司也會對應提撥金額，相對鼓勵員工參與經營績效成果，同時也為薪資提供一套累積財富機制。