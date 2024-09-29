快訊

女大生命喪公車輪下…東海於追思會頒「榮譽畢業證書」 社友為她最後一舞

常和大S放閃 具俊曄無預警關IG帳號！真實內幕曝光了

京華城案多人收押 民眾黨高層憂柯文哲恐不樂觀…黃國昌這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

五大金控員工持股信託金額續增 逾半參與率破九成

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
富邦金控。 圖/富邦金控提供
富邦金控。 圖/富邦金控提供

政府鼓勵企業實施員工持股信託，可增加員工向心力、有效留才，近年金融業積極參與。根據今年前八月獲利前五大金控統計，富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金實施成效顯著，其中富邦金、兆豐金、元大金員工參與率達九成以上，中信金截至去年累計資產總額達48.9億元，平均投資報酬率超過一倍以上。

富邦金表示，員工可自由選擇是否參加員工持股信託制度，參加員工每月依職級定額提撥信託資金，公司100%相對提撥作為獎勵，若遇有股利（含股息）及利息分配時，全數滾入本公司員工持股信託之信託財產中繼續運用。多年來平均約有近九成員工參加，公司年度提撥公提金額超過3.9億元。

中信金則是鼓勵員工定期定額儲蓄，小額參與投資達到長期儲蓄、累積財富效果，員工參加員工持股信託，每月依照職等提撥相對應金額，於限額內的提撥，可獲得公司分三年給予20%獎勵金補助。

中信金員工持股信託自2005年實施至去年底參與率達58.8%，參與人數由2005年約3,800人，成長至2023年約9,500人，平均每年成長率約5.2%，累計資產總額48.9億，平均投資報酬率111%。

元大金指出，員工持股信託啟動迄今超過20年，員工參與率達9成以上，每年新進員工入會增加比例和新進人數比例相當，約當增加1%～2%。截至去年員工入股數為332,858仟股，約占元大金持股比例2.6%。

兆豐金表示，只要申請加入員工持股信託委員會，會員每月可自行選擇提撥1,000元至5萬元自提金，公司則是每人每月補助1,000元。截至今年8月底，員工持股信託專戶現值，累計逾新臺幣2,000萬元。

國泰金於2023年開始推動員工持股信託計畫，開放國泰金暨所有子公司內勤符合資格之同仁以及外勤一定職級以上業務員參加，同仁依標準每月提撥固定金額，同時公司將100%相對提撥。

國泰金控表示，提供員工長期激勵與獎酬制度，是企業留才不二法門，而「員工持股信託」是創造公司與員工連結最佳方式，主要是員工自願提撥固定金額薪資，公司也會對應提撥金額，相對鼓勵員工參與經營績效成果，同時也為薪資提供一套累積財富機制。

中信金 元大金 國泰金控 富邦金

延伸閱讀

買中信金34.6元…一次重壓50張碰下跌怎辦？ 肥羊：富貴險中求風險是三小

經濟日報社論／中信金放棄收購新光金的啟示

中信金秋節上重訊表態重提公開收購新光金 金管會怒斥：就是反對

金控版圖出現大變 謝金河：在整併的大道上茁壯

相關新聞

股匯逆風夾擊 金融三業今年前八月獲利仍破8000億元

受到股匯市逆風的雙重夾擊，使金融三業8月獲利大縮水。由於8月碰到股災，加上台幣匯率率強升，金管會公布最新統計數據指出，銀...

大股東林伯翰質疑外資分析有誤 新勝、台灣新光實業3聲明反擊

外資投票建議機構 ISS 報告日前指出，建議外資股東在台新金及新光金股臨會對合併都投下贊成票。但新光集團大股東林家第三代...

金融業福利大比拚 全薪親子假、心理舒壓課吸睛

金融業留才不遺餘力，不僅有每年固定調薪的基本盤，員工的額外福利包括母性照護假、全薪親子假、心理諮商服務，鼓勵員工學位進修...

五大金控員工持股信託金額續增 逾半參與率破九成

政府鼓勵企業實施員工持股信託，可增加員工向心力、有效留才，近年金融業積極參與。根據今年前八月獲利前五大金控統計，富邦金、...

8月股匯市迎逆風 金融三業賺498.61億月減近7成

8月股市動盪加劇，加上新台幣兌美元單月狂升近9角，金融業在股、匯市雙迎逆風，銀行業、保險業及證券期貨投信業獲利動能全面較...

前8月金融三業稅前賺8192.6億 全年有望探歷史新高

雖然8月股、匯市不利金融業投資收益表現，今年前8月金融三業累計稅前盈餘達新台幣8192.6億元，為歷年同期新高，年增35...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。