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金融業福利大比拚 全薪親子假、心理舒壓課吸睛

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
圖為中信金控總部。聯合報系資料照
圖為中信金控總部。聯合報系資料照

金融業留才不遺餘力，不僅有每年固定調薪的基本盤，員工的額外福利包括母性照護假、全薪親子假、心理諮商服務，鼓勵員工學位進修、外語補助、證照獎勵等制度，皆為各家業者比拚攬才、留才的關鍵要素。

富邦金為鼓勵久任並激勵人才，除了訂有久任獎勵、長期遞延獎金等多元留才獎勵制度外，每年均參考市場薪酬水準辦理調薪，以維持薪資競爭力，且訂定工作輪調、學位進修、外語補助、證照獎勵等制度，鼓勵員工自主學習。

中信金提供優於法令的母性照護假、全薪親子假等家庭友善政策，於總行設立專屬諮商室，提供心理諮商服務，支持員工的心理健康與家庭生活平衡，進一步提升員工的工作滿意度，此外還有設置按摩服務、心理疏壓課程等福利措施，幫助員工減輕壓力。

元大金則是強調，將經營成果回饋給員工，去年金控平均員工薪資之中，元大金控以168.4萬元列居第二名，體現專注績效，增進員工福祉的企業核心價值。

兆豐金提供的員工福利，包含人壽、醫療、傷殘等保險、優於勞基法規定的產假、陪產假、育嬰假、健檢、家庭照顧等休假、退休人員慰勞及關懷等退休方案。

國泰金因應未來挑戰，近年國泰致力ESG職場培力，與線上學習平台合作，鼓勵同仁跨界、彈性學習，尤其在疫情期間同仁自主學習時數較前一年成長逾100%。

中信金 元大金控 兆豐金 國泰金 富邦金 薪資

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