資本利得、股息挹注 壽險業現金水位創近2年半新高

台股8月上沖下洗，單月雖小漲0.31%，指數高低點落差近3000點，壽險業伺機實現資本利得，加上現金股息入帳，推升壽險業持有國內外現金水位攀高至逾新台幣1兆元，創近29個月新高。

投資市場對美國景氣衰退擔憂浮現，加上日圓套利平倉潮，今年8月初全球主要股市一度爆發股災，包括美股、台股及日股等都難逃大跌命運，台股單日崩跌1807點，改寫收盤史上最大跌點。

金管會統計，截至今年8月底止，壽險業持有台股市值達1兆8369億元，月增100億元，增幅僅0.55%，和7月底相差不大。股市操作動向上，適逢8月台股波動加劇，大型壽險業者掌握波段操作，伺機實現投資獲利、調節台股部位。

除了實現資本利得外，8月亦有現金股息入帳，推升壽險業持有現金水位，截至今年8月底止，壽險業持有國內現金達5479億元，月增629億元，持有國外現金達4533億元，月減137億元，合計壽險業持有國內外現金共1兆12億元，創2022年4月以來、近29個月新高。

截至今年8月底止，壽險業加計國際板債及外幣保單在內的海外投資規模降至22兆7400億元，帳面金額創近3個月新低，相比7月底減少2665億元，月減幅達1.16%。壽險業海外投資規模變化，除了投資決策牽動外，亦包括新台幣兌美元走升導致結算價格波動影響在內。

金管會資料顯示，壽險業有近7成可運用資金投放海外，投資收益好壞常得看新台幣臉色，8月市場對美國聯準會（Fed）降息情緒急速發酵，美元強勢格局遭反轉，新台幣兌美元8月暴力急升8.96角，壽險業匯損嚴重，也導致單月稅前轉虧148億元。