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凱基證券、期貨發布永續報告書 五大策略落實永續成果

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券與凱基期貨積極響應永續發展、重視相關利害關係人的溝通需求，陸續發布2023年永續報告書及氣候相關財務揭露報告書（TCFD Report），依循最新版全球報告倡議組織（GRI）通用準則、永續會計準則委員會（SASB）投資銀行與經紀商準則（Investment Banking & Brokerage）及重大主題準則，主動揭露ESG各面向推動進展；透過落實永續發展五大核心策略，卓越成果展現於2023年國內外獲獎數續創新高，獎項涵蓋永續金融、ESG、客戶服務、財富管理、數位創新、研究分析等，為公司未來的發展奠定更穩固的基礎。

凱基證券與凱基期貨持續推動綠色金融政策，落實責任金融、公平待客、低碳自身營運等相關議題，2023年完善永續治理架構，設置董事會層級之「永續委員會」領導永續發展策略之發展及定期追蹤檢視執行成效，並由總經理擔任負責人帶動包括「公司治理」、「責任金融」、「顧客權益」、「員工照顧」、「環境永續」、「社會公益」等六個功能性工作小組，落實各項政策與具體推動計畫；董事會擔任監督者角色，負責督促與治理，提供指導與支持，從上而下全面性推動永續政策。

於落實永續發展五大核心策略中的「低碳永續環境」，凱基證券力推綠色營運及碳排管理，2023年度自身營運碳排量較2022年度減少約23%，再生能源使用占比達16.73%，響應RE10x10企業綠電倡議計畫，員工餐廳持續響應綠色飲食更獲頒「企業綠食先行獎」；秉持「共創永續價值」方面，凱基證券積極響應公益推動志工活動，2023年全年度總服務志工時數達28,528小時，較去年大幅成長72%，主動淨灘成果連續三年金融業居冠，更獲得財訊「最佳公益推動獎」、今周刊「最佳永續發展獎」等大獎肯定。

凱基證券與凱基期貨將持續落實及優化五大永續發展核心策略，同時運用集團資源發揮綜效，強化海內外業務合作與策略，期望以凱基金控全方位金融服務集團的影響力，創造多元且均衡的獲利模式，為開創全面領先之業務新局全力以赴，為股東帶來豐盈的獲利回饋，並履行企業社會責任及永續發展理念。

凱基證 志工 期貨

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