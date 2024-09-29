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富邦證券發布英文版盡職治理報告書

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

富邦證券為發揮機構投資人的影響力，除每年發布中文版盡職治理報告書外，今年更走在同業前端，以優於主管機關之要求，主動發布英文版盡職治理報告書，提升責任投資之國際透明度。富邦證券持續發揮金融影響力，將ESG納入投資決策流程中，評估與分析投資標的企業是否善盡環境保護、社會責任及公司治理等資訊，且於投資後透過股東行動進行追蹤檢視。

富邦證券在低碳策略上，訂定綠色金融目標，2023年低碳投資、綠能科技投資及綠色債券投資金額，較2022年成長136%。富邦證券透過持續關注被投資公司的公司治理情形，追蹤被投資公司於環境、社會及公司治理（ESG）之表現，強化與被投資公司間之互動溝通，持續以資金力量引導企業重視永續發展，發揮機構投資人永續金融責任及影響力。

此外，富邦證券積極輔導緩解氣候變遷或環境風險之商品與服務有貢獻之企業公開籌資，並透過出席股東會、行使投票權，鼓勵企業擬訂永續發展與淨零轉型的計畫及具體行動方案。2023年富邦證券參與綠色債券承銷案件比例較2022年增加17%，承銷對環境永續有貢獻之公司案件比例為51%，也較2022年持續上升。

為推動永續發展與落實公司永續經營理念，富邦證券2023年正式於董事會轄下設立「永續發展委員會」，由公司治理、責任金融等六大ESG 執行小組負責執行企業永續經營相關事項，每季報告執行成果與年度執行計畫經永續發展委員會審議後，提報董事會。「永續發展委員會」的設立不僅提升富邦證券永續治理高度，亦有助於實踐責任投資，落實機構投資人盡職治理。

富邦

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