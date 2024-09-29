6大核心戰略產業放款 前8月已超越年度目標近1倍

國銀衝刺核心戰略產業放款，助攻產業升級轉型。金管會統計，今年前8月國銀對6大核心戰略產業放款餘額淨成長新台幣6590.16億元，已超標達陣年度預期成長目標。

行政院2021年5月核定「6大核心戰略產業推動方案」，鎖定資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業，力拚讓台灣在全球供應鏈加速重組時代扮演關鍵力量。

金管會公布最新統計顯示，截至今年8月底止，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額達7兆8938.5億元，相較2023年12月底淨成長6590.16億元；對照年度新增放款目標3500億元，達成率高達1.88倍，已超標達陣年度預期成長目標近1倍。

6大核心戰略產業中，前8月國銀對民生及戰備產業放款淨成長3410億元為最大宗，其次為對國防及戰略產業放款淨成長2774億元，第3為對綠電及再生能源產業放款淨成長2333億元。

不過，部分行業同時符合不僅1項核心戰略產業分類定義，可能同時計入2或3項以上核心戰略產業內，放款數據並未剔除重複計算數。

同步檢視資產品質，截至今年8月底止，國銀對6大核心戰略產業放款平均逾放比為0.13%，與7月底持平。

金管會銀行局分析，因資訊電子產業生產動能及需求持續增強，催動銀行業對「國防及戰略產業」中的電子、通訊設備及其零組件批發業、電腦製造業行業放款動能；對「綠電及再生能源產業」中的其他電子零組件製造業等行業放款也成長顯著。

另一方面，銀行局觀察，近年政府積極推動能源轉型、發展綠能及電力系統改善工程，加上美國電網陸續更新，提高相關輸發配電機械需求，帶動相關電力設備廠擴增產能。

反映在銀行業授信變化，對「綠電及再生能源產業」中的發電、輸電及配電機械業等行業放款動能隨之成長，對綠電及再生能源產業、民生及戰備產業中的電力供應業放款動能也同步走揚。

若以放款餘額觀察，截至今年8月底止，6大核心戰略產業中，國銀對民生及戰備產業放款餘額達3兆9366億元最高，其次為對國防及戰略產業放款餘額達3兆3976億元，第3為對綠電及再生能源產業放款餘額達2兆9410億元。

響應政府政策、力推核心戰略產業放款的前5大銀行清一色為公股行庫。截至今年8月底止，以臺灣銀行對核心戰略產業放款餘額達8151.92億元最高，其次依序為合作金庫7758.39億元、華南銀行6084.94億元、第一銀行6016.55億元及兆豐銀行5413.61億元。