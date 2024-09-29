快訊

久坐時間越長越容易背痛 專家教你固定做1事就能有效舒緩疼痛

羽球／看粉絲影片淚崩 戴資穎預告：不想辦引退儀式

6大核心戰略產業放款 前8月已超越年度目標近1倍

中央社／ 台北29日電

國銀衝刺核心戰略產業放款，助攻產業升級轉型。金管會統計，今年前8月國銀對6大核心戰略產業放款餘額淨成長新台幣6590.16億元，已超標達陣年度預期成長目標。

行政院2021年5月核定「6大核心戰略產業推動方案」，鎖定資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電再生能源、國防及戰略、民生及戰備等6大產業，力拚讓台灣在全球供應鏈加速重組時代扮演關鍵力量。

金管會公布最新統計顯示，截至今年8月底止，本國銀行對6大核心戰略產業放款餘額達7兆8938.5億元，相較2023年12月底淨成長6590.16億元；對照年度新增放款目標3500億元，達成率高達1.88倍，已超標達陣年度預期成長目標近1倍。

6大核心戰略產業中，前8月國銀對民生及戰備產業放款淨成長3410億元為最大宗，其次為對國防及戰略產業放款淨成長2774億元，第3為對綠電及再生能源產業放款淨成長2333億元。

不過，部分行業同時符合不僅1項核心戰略產業分類定義，可能同時計入2或3項以上核心戰略產業內，放款數據並未剔除重複計算數。

同步檢視資產品質，截至今年8月底止，國銀對6大核心戰略產業放款平均逾放比為0.13%，與7月底持平。

金管會銀行局分析，因資訊電子產業生產動能及需求持續增強，催動銀行業對「國防及戰略產業」中的電子、通訊設備及其零組件批發業、電腦製造業行業放款動能；對「綠電及再生能源產業」中的其他電子零組件製造業等行業放款也成長顯著。

另一方面，銀行局觀察，近年政府積極推動能源轉型、發展綠能及電力系統改善工程，加上美國電網陸續更新，提高相關輸發配電機械需求，帶動相關電力設備廠擴增產能。

反映在銀行業授信變化，對「綠電及再生能源產業」中的發電、輸電及配電機械業等行業放款動能隨之成長，對綠電及再生能源產業、民生及戰備產業中的電力供應業放款動能也同步走揚。

若以放款餘額觀察，截至今年8月底止，6大核心戰略產業中，國銀對民生及戰備產業放款餘額達3兆9366億元最高，其次為對國防及戰略產業放款餘額達3兆3976億元，第3為對綠電及再生能源產業放款餘額達2兆9410億元。

響應政府政策、力推核心戰略產業放款的前5大銀行清一色為公股行庫。截至今年8月底止，以臺灣銀行對核心戰略產業放款餘額達8151.92億元最高，其次依序為合作金庫7758.39億元、華南銀行6084.94億元、第一銀行6016.55億元及兆豐銀行5413.61億元。

再生能源 綠電

延伸閱讀

國銀超低利率信貸 2.06%起跳…將來銀主打一段式利率

最佳買房時機？ 永慶：八成消費者認為2025年後

兵家必爭 國銀14業者搶進越南

國銀7月中小企業放款增額探近五年同期低 動能緩了嗎？

相關新聞

8月股匯市迎逆風 金融三業賺498.61億月減近7成

8月股市動盪加劇，加上新台幣兌美元單月狂升近9角，金融業在股、匯市雙迎逆風，銀行業、保險業及證券期貨投信業獲利動能全面較...

前8月金融三業稅前賺8192.6億 全年有望探歷史新高

雖然8月股、匯市不利金融業投資收益表現，今年前8月金融三業累計稅前盈餘達新台幣8192.6億元，為歷年同期新高，年增35...

國銀超低利率信貸 2.06%起跳…將來銀主打一段式利率

國內信貸熱度攀高，國銀搶攻這波放款財，9月下旬各銀行推「超低利率信貸」搶市。將來銀給一段式利率2.06％起；遠東Bank...

匯市最前線／台幣31.5~31.8元波動

熱錢湧入台灣等亞洲市場，激勵新台幣匯率上周五（27日）勁升1.57角，收在31.688元，逾半年新高；匯銀主管說，熱錢匯...

信貸申辦人數攀高 達172萬

金融機構2024年7月最新授信餘額統計資料出爐，根據聯徵中心統計，國內信貸族人數續創2012年有統計資料以來新高、達17...

新光金徵求委託書 10月3日截止

新光金控將於10月9日召開股東臨時會，討論台新金與新光金換股合併案，反對與同意兩派也展開委託書徵求戰。根據公告，贊成、反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。