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8月股匯市迎逆風 金融三業賺498.61億月減近7成

中央社／ 台北29日電
8月股市動盪加劇，加上新台幣兌美元單月狂升近9角，金融業在股、匯市雙迎逆風。（聯合報系資料庫）
8月股市動盪加劇，加上新台幣兌美元單月狂升近9角，金融業在股、匯市雙迎逆風。（聯合報系資料庫）

8月股市動盪加劇，加上新台幣兌美元單月狂升近9角，金融業在股、匯市雙迎逆風，銀行業保險業及證券期貨投信業獲利動能全面較7月衰退，8月金融三業稅前盈餘僅新台幣498.61億元，月減近7成。

投資市場對美國景氣衰退擔憂浮現，導致8月初全球主要股市一度鬧股災，台股更一度單日崩跌1807點，一舉寫下史上最大跌點。在市場對美國聯準會（Fed）降息情緒急速發酵下，美元強勢格局遭反轉，新台幣暴力反彈，8月單月新台幣兌美元急升8.96角。

金管會統計揭露，受股、匯市逆風影響，今年8月金融三業稅前盈餘僅交出498.61億元成績，相比7月驟減69.45%，且銀行業、保險業及證券期貨投信業獲利動能全面不敵7月表現，保險業更由盈轉虧。

其中，銀行業8月稅前盈餘為506億元，在金融三業中表現最佳，但相比7月仍衰退11.31%；證券期貨投信業收益受投資市場變化影響，8月稅前盈餘僅124.61億元，月減27.86%。

保險業8月最慘烈，投資損益受股災、新台幣強升雙劣勢夾擊，單月出現稅前虧損132億元，相比7月獲利大減1021億元。

9月以來新台幣兌美元已續升2.52角，對於9月獲利動能，一家壽險高層坦言，壽險業海外投資部位仍持續面臨匯損壓力，「不容太樂觀」。

金管會對外揭露金融三業稅前盈餘，統計基礎涵蓋銀行業、保險業及證券期貨投信業；其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

保險 新台幣 銀行業

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