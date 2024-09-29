前8月金融三業稅前賺8192.6億 全年有望探歷史新高

雖然8月股、匯市不利金融業投資收益表現，今年前8月金融三業累計稅前盈餘達新台幣8192.6億元，為歷年同期新高，年增35.39%。若第4季股匯市助攻，金融三業全年獲利仍有望挑戰2021年逾9360億元的歷史最高紀錄。

金管會對外揭露金融三業稅前盈餘，統計基礎涵蓋銀行業、保險業及證券期貨投信業；其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

根據金管會統計，今年前8月金融三業累計稅前盈餘達8192.6億元，續創歷年同期新高，但因8月股匯市逆風，金融業單月獲利動能趨緩，前8月累計稅前盈餘年增率一舉收斂至35.39%。

金融三業今年前7月累計稅前盈餘，已一舉超越2023年全年的歷史次高成績7036億元，今年累計至8月金融三業稅前盈餘再攀高至8192.6億元，已達2021年全年稅前盈餘的87.5%。

2021年全年金融三業稅前盈餘逾9360億元，為歷史最高點，若今年第4季股匯市助攻、壽險業未再現大額匯損導致獲利回吐，全年金融三業稅前盈餘仍有望挑戰歷史新高。

分各業別觀察，今年前8月銀行業累計稅前盈餘達4080.3億元，為歷年同期新高，年增8.6%，對整體獲利貢獻比近5成。

銀行業6大類別中，又以本國銀行獲利為大宗，在手續費淨收益、投資淨收益及利息淨收益全面成長下，本國銀行前8月累計稅前盈餘共3774.1億元，同創歷年同期新高，年增9.1%。

因壽險業單月匯損出現獲利回吐，保險業前8月累計稅前盈餘降至3054億元，但相比2023年同期仍年增92.2%，主因壽險業投資收益顯著成長及產險業業務承保利益有大幅躍進所致。

證券期貨投信業方面，前8月累計稅前盈餘達1058.3億元，年增49.86%，主因今年整體資本市場加權指數及成交值表現不錯，與資本市場有關的證券期貨投信業者獲利表現隨之受惠。