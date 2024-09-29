兆豐金董事長董瑞斌 將掌銀行公會

新光集團大股東林家第三代林伯翰昨（27）日，以「新光金創始股東」名義，發出給小股東與外資股東一封千字文信件，以英文與中文，認為支持「新新併」的外資機構ISS分析有重大缺陷，加上新光金董事會利益衝突，強烈建議股東們重新審視此合併案，「希望投票反對該合併案，支持一個更公平與全面的...

2024-09-28 18:56