兆豐金董事長董瑞斌 將掌銀行公會
銀行公會10月1日將召開會員大會改選理事長，目前傳出府院高層欽點下，將由兆豐金（2886）董事長董瑞斌接掌銀行公會理事長，董瑞斌也將同時出任金融總會理事長。
銀行公會將周二（1日）補選四名常務理事以及理事長。由於原任理事長雷仲達8月14日卸下兆豐金暨兆豐銀董事長，連帶銀行公會理事長職務失效，目前銀行公會理事長是由合庫金董事長林衍茂代理，新任理事長將由董瑞斌接掌。
銀行公會理事長原由台銀董事長呂桔誠接任給雷仲達，雷仲達下任後，目前傳董瑞斌接任銀行公會理事長呼聲最高，加上金融圈人士認為，董瑞斌原本就是綠營財經大老，接掌銀行公會的確順理成章。
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