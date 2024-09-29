新光金徵求委託書 10月3日截止

新光金控（2888）將於10月9日召開股東臨時會，討論台新金與新光金換股合併案，反對與同意兩派也展開委託書徵求戰。根據公告，贊成、反對兩派共推出29位徵求人，贊成方16位、反對方13位，委託書徵求截止時間則落在10月3日。

據新光金公告，徵求贊成新新併一方，合計出動16個徵求人，其中，新勝公司、王田毛紡、台灣新光實業、永光公司的負責人，皆為台新金控董事長吳東亮夫人彭雪芬。

贊成派合計以48%目標做為徵求上限。贊成派徵求場所包括：三大民間通路全通、長龍、聯洲企管顧問，加上合作券商，合計414個徵求點。

新光金委託書徵求PK

由新光集團大股東林伯翰領頭的反對合併議案的一派，本次提出13位徵求人，合計以39%目標做為徵求上限。反對派徵求場所則有三大通路，分別為：中信證券、中國信託銀行、元大證券，合計313個徵求點。

對於委託書徵求戰況激烈，雙方也頻頻隔空喊話，新光金董事長魏寶生對於新新併的委託書徵求掛保證，「達標、超標這是肯定的」。他強調，合併案在股東臨時會當然要過關，至少合併後，會有一個比現在有錢的「富爸爸」，對新光金未來而言是如虎添翼。

而由於市場傳潛在徵求委託書的價錢在20元左右，林伯翰則對股東們喊話，「有需要為了20元把自己賣了嗎？留下來，若股價漲1元，1張就有1,000元了。」

他呼籲小股東不要為了20元就把委託書交出去，最後被台新金併了，還不如投下合併反對票，等待更好的合併對象，賺取價差。

林伯翰分析，假設出席率在80%左右，加上外資沒有棄權，可滿足三分之二股東出席，而過半決勝點是41%，若以雙方各掌握三成委託書，加上反對派原股東持有15%，對戰對方的7%、8%，他樂觀以對。