信貸申辦人數攀高 達172萬
金融機構2024年7月最新授信餘額統計資料出爐，根據聯徵中心統計，國內信貸族人數續創2012年有統計資料以來新高、達172萬人，貸款總金額1.26兆元，同步寫高，每人平均背負信貸金額增加至72.8萬元。
如果與十年前相比，相較2014年7月的121萬信貸族，等於十年間國內信貸族增加逾50萬人，平均每人背負信貸金額也從十年前41.5萬增至72.8萬元，增幅75％。
其中，30到50歲依舊是信貸主力。統計7月新增信貸分布年齡持續以30到40歲最高、新增信貸人數2.9萬人，平均每人貸款逾80萬；40到50歲其次、新增人數2.3萬人，平均每人貸款達103萬。
根據金融機構評估信貸額度原則，通常在加計信用卡、現金卡、信貸後的全體金融機構無擔保債務歸戶後總餘額，不能超過平均月收入的22倍，在銀行法規定中，一到七年屬中期授信，因此一般國內信貸產品最長會在七年。
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