國銀超低利率信貸 2.06%起跳…將來銀主打一段式利率

國內信貸熱度攀高，國銀搶攻這波放款財，9月下旬各銀行推「超低利率信貸」搶市。將來銀給一段式利率2.06％起；遠東Bankee社群銀行針對「泛金融業」金融客群快閃信貸，一段式浮動利率2.23％起，快閃專案門檻只要年收55萬即可申辦。

受到限貸令波及的購屋族群，部分開始賣手中資產補頭期款，但仍希望有足夠資金理財投資，導致信貸需求增加，讓國銀注意到信貸需求浪潮，第4季多家銀行以低利信貸搶市。

其中純網銀將來銀行目前推出的信貸，一段式利率2.06%起跳，額度最高500萬元、期限最長八年，綁約期一年，年收入30萬以上即可申請。樂天銀信貸一段式年利率給2.08％起，開辦費優惠價666元，額度最高500萬，貸款期間最長84期。

遠東Bankee社群銀行明（30）日針對「泛金融業」金融客群快閃信貸，打破信貸傳統思維，快閃期間提供2.23％超低一段式浮動利率信貸專案，除了銀行傳統認定的金融業客群，例如金控、銀行、保險、證券期貨從業員工外，這一次擴大認定金融客群資格，連信用合作社、農會、信託基金、金融租賃、票券金融，甚至連電子支付及虛擬通貨商業等員工都可申貸。

遠東銀指出，市場上信貸產品的低利，實務申請依職業、職級等不利因素大幅提高信貸利率，這次專案打破過往傳統，即便不是主管職務或業務性質的一般員工，核貸利率同享2.23％一段式浮動利率，傳統金融業信貸利率通常會按照職等給不同利率、一般在2.4％到6％。

遠東銀指出，門檻僅需要年收入55萬元，即便轉職也不會調高貸款利率，貸款額度最高喊到700萬。一般市場的金融業信貸一段式利率低，門檻至少要年收70萬，且貸款額度通常僅80萬到300萬。據了解，遠銀此次金融業信貸專案採用快閃，將分成三階段，得要在期限內申請。