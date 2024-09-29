匯市最前線／台幣31.5~31.8元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。 圖／聯合報系資料照片

熱錢湧入台灣等亞洲市場，激勵新台幣匯率上周五（27日）勁升1.57角，收在31.688元，逾半年新高；匯銀主管說，熱錢匯入逾11億美元，有海外投資需求的投信業加碼美元，中央銀行也進場調節減緩升幅，促使匯市一天爆出23.315億美元成交巨量。

上周主要貨幣對美元升貶幅
上周主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管表示，聯準會啟動降息循環後，美元多頭氣勢漸滅，取而代之的是中國大陸強力救市措施，成為超強吸金利器，估計短期新台幣匯率將位於31.5~31.8元區間波動。

台幣匯率 新台幣 熱錢

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