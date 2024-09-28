富邦證券與臺南市警察局第一分局合作 公私協力落實在地反詐

富邦證券9/19與臺南市政府警察局第一分局合作，將「投資反詐宣導」活動帶入社區鄰里，透過與警政單位公私協力，共同落實在地反詐行動。富邦證券總經理郭永宜表示，透過投資詐騙態樣與案例分享，讓防詐意識深入社區，擴大反詐影響力，希望透過各地的反詐宣導，善盡金融機構的社會責任。

富邦證券開啟與地方警察局系列合作，首站由南區部資深副總何嘉哲代表出席，在臺南市政府警察局第一分局對民眾的法治教育宣導會議中，將「反詐宣導」帶入社區鄰里。第一分局的分局長王子雄表示，本次反詐宣導主要對象為里長、社區發展協會理事長、守望相助隊長及大樓管理委員會主委等人，都是基層重要人士，期望透過他們降低轄區鄉親遭遇詐騙的情事發生。

富邦證券將「反詐騙宣導」資源投入第一線營業據點，以接地氣的方式，防範金融詐騙案件。9月份富邦證券反詐騙宣導列車持續前進三峽、建國及台北等分公司，舉辦客說會及員工的反詐快閃活動，過程中也有許多客戶及同仁分享周遭親友遭遇的詐騙案例。活動安排雙向交流，使參與活動的客戶及同仁加深投資反詐意識，企盼進而向親友宣導、提醒，減少投資詐騙案件。