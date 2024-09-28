聯準會吹降息風 氣候變遷股票旺季行情提前起跑

聯準會9/18啟動本波降息循環，加上中國大陸9/24推出降息降準等強力政策組合拳，激勵全球股市反彈，先前承壓的氣候變遷股票漲勢突出。統計全球氣候變遷指數近一個月上漲2.14%、第三季以來上漲7.27%，均領先全球股市+1.63%及+5.63%的表現。

富蘭克林證券投顧指出，隨著美歐央行貨幣政策轉為寬鬆，讓氣候變遷股票迎來順風，因為氣候變遷投資項目的資本密集度高且回收時間較長，利率自高檔下滑有助降低資金成本、改善資產評價及投資意願。著眼第四季向屬股市傳統旺季，加上11月為每年聯合國氣候峰會(COP)召開期間，相關政策利多助燃氣候變遷股票旺季行情，歷史經驗顯示，全球氣候指數第四季平均上漲5.95%、漲幅居四季最高，且第四季上漲機率將近9成，建議投資人可積極掌握全球氣候變遷股票型基金布局機會，提前卡位旺季行情，並透過長期定期定額策略掌握全球淨零轉型商機。

富蘭克林證券投顧表示，今年氣候峰會(COP29)將於11/11~11/22在亞塞拜然首都巴庫召開，根據英國金融時報報導，預期本次峰會提出的全球倡議與承諾「行動議程」包含：將全球能源儲存容量提高到2022年水準的六倍至1,500吉瓦(GW)、擴大投資電網，並減少來自有機廢棄物的甲烷排放，也將在會中呼籲各國對觀光和水資源採取行動，敦促各國採取應對氣候變遷挑戰的積極作為。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆指出，短線市場仍易受11/5美國選舉不確定性影響而波動，但美國政治只是造成氣候變遷投資主題的眾多因素之一，我們在氣候變遷投資主題中持續看到許多具備投資價值的標的，看好在全球經濟朝淨零排放轉型過程中能提供氣候變遷解決方案產品或服務，以及已做好轉型準備企業的長期表現。