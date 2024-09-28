台幣本周升2.74角 熱錢大舉匯入…10月還有戲

中國大陸救市題材熱，熱錢大舉湧入台灣等亞洲市場，不畏台股開高走低，新台幣匯率持續升值，昨（27）日勁升1.57角，收在31.688元，為逾半年新高；本周新台幣累計升值2.74角、升幅為0.86%。

匯銀主管說，熱錢昨天大舉匯入逾11億美元，有海外投資需求的投信業加碼美元，央行也進場調節減緩升幅，匯市一天爆出23.315億美元的成交巨量。

若與6月底相較，第3季以來，新台幣匯率累計強升7.62角、升幅達2.4%，不利於出口產業與持有大量海外投資部位的壽險業獲利表現。

展望10月，匯銀主管指出，聯準會啟動降息循環後，美元多頭氣勢漸滅，取而代之的是中國大陸的強力救市措施，成為超強吸金利器；海外熱錢昨日湧向亞洲新興市場，不只流入大陸，也席捲台灣等亞洲主要國家，匯銀主管推估，新台幣匯率10月升值的機率大於貶值，估計短期內，新台幣匯率將位於31.5~31.8元區間波動。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

央行統計顯示，美元指數昨天下挫0.22%，主要非美貨幣全數翻升，日圓與台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅均超過1%。央行資料指出，日圓匯率昨天升值1.28%，韓元升幅為1.09%；新台幣升幅不到韓元的一半、僅0.5%，星元匯率升幅0.26%，人民幣匯率升值0.1%。

匯銀主管透露，熱錢昨天大舉來襲，加上時序進入月底與季底，為出口商拋匯旺季，前兩天投信業者為加碼海外投資而大買美元，但昨天買匯力道明顯減緩，匯市美元供過於求，促使新台幣收盤強升逾1角。

匯銀主管指出，大陸祭出強力救市措施，吸引資金湧入，激勵當地股匯雙漲，另一方面，日本自民黨前幹事長石破茂當選自民黨總裁，將成日本新任首相，由於石破茂的貨幣政策立場偏「鷹」，帶動日圓急升，並激勵主要亞幣上漲。