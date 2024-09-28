台壽設子公司 攻高齡服務

中信金控（2891）昨（27）日代子公司台灣人壽公告，董事會決議通過申請設立持股100%之子公司，並注資6,000萬元，發展健康高齡服務事業。

台灣人壽表示，預計10月初送件申請，經主管機關核准後即會成立。將針對中高齡族群的健康及養老相關需求，提供對應產品與服務，並擴及保戶以外的社會大眾。

因應高齡化趨勢，台灣人壽決定成立新公司發展健康高齡服務事業，滿足客戶保單服務及健康、養老需求，未來服務亦將擴及保戶以外的社會大眾；康養事業將針對中高齡族群的健康及養老相關需求，提供對應產品及服務。

台灣人壽預計10月初送件申請，經主管機關審核同意後即會成立，初期將投入6,000萬元，之後視業務拓展需求進行增資。

此外，中信金公告指派子公司中國信託產物保險公司新任董事名單，其中，現任董事長許東敏及董事許舒博續任，兩名新任董事分別為中信金融管理學院教授林靜雯、台灣人壽風控長李明璋。