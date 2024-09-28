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四中型銀行 挑戰新紀錄

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

國人刷卡力道強勁，中型銀行今年有機會成為貢獻全年簽帳金額攀高的黑馬。聯邦銀（2838）、永豐銀、滙豐銀以及一銀，今年前八月簽帳金額都創下歷年新高紀錄，今年四家銀行全年簽帳金額都有機會刷破歷年新高紀錄，貢獻國內今年簽帳金額再走高。

過往市場關注六大發卡行，包括中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀、台新銀以及星展銀。但今年第七大到第十大的中型銀行信用卡，同步受惠國人旅遊熱潮以及國內消費力道內需發展，表現優秀。

其中第七大發卡行聯邦銀，今年累計前八月簽帳金額達1,317億元，年成長24％，後續依序為永豐銀累計簽帳金額972.14億元、年成長7.42％，滙豐銀643.06億元、年成長逾兩成，一銀569.97億元、年成長15％，均創下歷年同期最強表現。

如若比較8月單月，滙豐銀拿下自行歷年最強8月，聯邦銀、永豐銀以及一銀則為自行歷年同期次高。

一銀 永豐銀

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