金融保險業 薪資稱冠

主計總處昨（27）日發布事業人力僱用狀況調查，同時揭露勞動報酬薪資結構，結果顯示，2023年受僱員工每人薪資報酬70.1萬元，其中又以金融保險業117.8萬元居各產業之冠，可謂名符其實的「金飯碗」，其次為電力及燃氣供應業115.9萬元，出版影音及資通訊業96.5萬元，則排名第三。

主計總處統計，2023年工業及服務業受僱員工每人全年非薪資報酬11.6萬元，加計薪資報酬70.1萬元後（含經常性薪資54.2萬元及非經常性薪資15.9萬元），「勞動報酬」為81.7萬元，續創歷年新高，年增8,000元或1.0%。

其中，非薪資報酬增加4,000元或3.4%；薪資報酬中的經常性薪資增加1.2萬元或2.2%，非經常性薪資（包括加班費及非按月發放之工作、績效、全勤獎金、年節獎金）則減少7,000元或4.4%，為2017年來首見減少，且減幅為金融海嘯（2010年）以來最大。主計總處官員表示，主因去年景氣趨緩，廠商發放獎金減少，加上基期偏高所致。

主計總處指出，就主要行業之受僱員工每人勞動報酬觀察，住宿及餐飲業、批發零售業因疫後國內商業活動熱絡及觀光人潮回流，分別增加4.6%、4.0較多，其他服務業亦增逾4%。2023年受僱員工總報酬中，經常性薪資、非經常性薪資及雇主負擔的非薪資報酬所占比重，分別為66.4%、19.4%、14.2%。