打詐專法子法草案 出爐 設立同業間照會、金警聯防等機制

金管會配合行政院「打詐專法」上路，昨（27）日端出新的子法草案，未來金融業與虛擬資產業者（VASP）打詐將有法源依據，做到同業照會、異常帳戶通報警察機關程序機制、金警聯防機制及銀行與虛擬資產業者返還被害人款項，抑制猖獗詐騙犯，保護國人。

金管會昨日預告「詐欺犯罪危害防制條例」第8條至第11條授權子法草案，預告30天內蒐集外界意見，並將邀集執法機關召開子法草案研商會議，在完成打詐專法鎖定會商法務部以及內政部程序，修正子法草案內容，以在12月30日之前發布授權子法。

「打詐專法」在今年7月12日經立法院通過，總統於7月31日公布，金管會證期局局長張振山日前預告，針對行政院「打詐專法」與金管會相關的，就是「金融業」與「虛擬資產業者（VASP）」兩大監管主體，金管會配合的四項子法重點，配套措施可讓法律與政策相輔相成抑制詐騙，防堵不法金流。

第一，第8條子法有關防詐作為，針對未來異常帳戶帳號認定標準、開戶人（客戶）身分確認與持續審查強化措施，及得辦理同業照會項目及相關作業程序等，有利金融機構解決同業照會問題，提早阻止人頭戶。

第二，第9條與通報機制有關，包括：異常帳戶帳號資料保存規定、異常帳戶帳號通報司法警察機關程序，及後續管控與解管控措施。

第三，第10條子法與聯防通報作業機制有關，可以讓銀行業接獲警方通報後，能及早阻斷不法金流，解決過往被害人報案，遭詐金流流竄問題，包括：警示帳戶帳號聯防通報作業機制、遭詐款項或虛擬資產圈存及解除控管相關作業，以及金融機構或VASP受理民眾遭詐騙通知衍生聯防作業機制等。

第四，第11條子法則保障被害人遭詐款項返還，包括未來警示帳戶帳號內剩餘款項或虛擬資產，由原通知司法警察機關通知返還作業程序，以及金融機構或VASP返還剩餘款項或虛擬資產條件、相關作業程序等。