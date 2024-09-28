公股行庫上繳股利看增

據財政部2025年預算書，兆豐金（2886）、合庫金、第一金、華南金四家上市金控以及彰銀、臺企銀兩家公股銀，預計上繳國庫的股利預算數為84.7億元，且上述四金二銀股利全數較上年度增列，共計增列5.1億元。

公股行庫當中兆豐、合庫、第一、華南四家上市金控以及彰銀、臺企銀不只備受廣大存股族常年青睞，每年更穩定配息貢獻國庫。財政部每年都會根據公股金融事業當年度獲利狀況預估隔年所能收到的股利，具有一定參考價值。

以最新出爐的2025年預算書所列投資股息紅利推算明年將分配的今年度盈餘，兆豐金每股配發現金股利約1.55元，較今年實際發出的1.50元略增。

華南金每股配發現金股利約1.2元，較今年持平。第一金每股配發現金股利約1元，較今年度0.85元增加。合庫金每股配發現金股利約1元，較今年度0.65元增加最多。

彰銀每股配發現金股利約0.56元，與今年度0.55元基本持平，臺企銀每股配發現金股利0.2元，較今年持平。