國銀信用卡簽帳額 拚新高 今年上看4.19兆元

國銀衝刺信用卡業務，最新策略出爐。中信銀搶攻體育賽事與搶下SOGO聯名卡發行權，鎖定內需育樂作為業務成長動能；國泰世華銀CUBE第4季權益更新，推出第六大權益「來支付」，鎖定電子支付族群；中型銀行永豐銀搶攻國內外旅遊商機；玉山銀則是要持續進攻聯名卡生態圈商機。

今年全體國銀年前八月簽帳金額破3.1兆元，超越去年同期2.8兆元。在各家消金銀行第4季端出刷卡牛肉後，力拚全年國銀簽帳金額挑戰去年4.19兆元新高紀錄，今年有機會再攀高峰。

永豐銀指出，即日起，在指定旅行社，搭配永豐卡買機票、國外機加酒、精選行程或團旅等皆有現折優惠，最高可省6,000元；於指定旅遊平台刷永豐卡訂房訂票，最高可享15%回饋。永豐銀指出，今年光7月、8月暑假期間，卡友旅遊通路及海外消費的累計簽帳金額年成長17％，顯示旅遊需求持續成長。

玉山銀則指出，下一階段將以玉山Unicard信用卡提供整合式服務，讓顧客可以依照自己消費需求，客製化選擇專屬優惠方案，提供的百大特店刷卡通路，包含百貨、餐飲、電商等，為銀行帶來更多客戶。

中信銀將在下周發行SOGO聯名卡，由於原國泰世華SOGO聯名卡停卡前約有60萬名卡友，也讓60萬成為中信銀SOGO聯名卡最新基本目標，市場關注其最新牛肉；其次，中信銀因有中信兄弟棒球隊，持續推動中信卡友優先搶先購票大巨蛋知名賽事，可進一步推升中信卡動卡率與簽帳金額。

國泰世華銀為延續SOGO百貨的合約關係，委由律師針對SOGO聯名卡進行法律程序中外，對接下來發卡優惠指出，CUBE信用卡也將祭出指定百貨多項加碼回饋，另外第四季CUBE新增行動支付的權益方案，鎖定國人愛用的三大國際行動支付及LINE Pay行動支付板塊。