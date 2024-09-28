國銀對美中曝險差距創高… 國人加碼美股美債是主因

美國聯準會釋出降息訊號，吸引國人大舉加碼美國基金及美國股票與債券，中央銀行昨（27）日公布第2季國銀國家風險統計，美國連36季蟬聯國銀最大曝險國，但國銀對中國大陸曝險持續縮水，進而導致國銀對美與對陸的曝險規模差距擴大至1,290億美元，締造史上最大紀錄。

近年來，國銀持續加碼對美投資、減碼對中曝險，促使兩者差距日益擴張。央行金檢處副處長謝人俊指出，以直接交易對手基礎而言，自2015年9月開始，對美曝險連36季超過中國，美中曝險差距從2023年6月破千億、達1,110億美元，今年6月擴大到1,290億美元，為歷史最大紀錄。

國銀曝險前十大國家概況

謝人俊指出，以直接交易對手基礎而言，今年第2季，美國已連36季蟬聯國銀最大曝險國，曝險金額1,753.19億美元，季增36.97億美元。排名第二的中國大陸，曝險規模462.58億美元，占比下降到7.89%，為歷史最低，季減2.52億美元。

對於國銀曝險「棄中投美」，謝人俊分析，主要是自疫情爆發開始，中國大陸經濟低迷，加上國際供應鏈重組，生產基地自中國大陸移出、轉到其他國家，導致國銀對中國大陸曝險一路下滑，今年第2季則是受到資金拆存與放款減少，以及人民幣匯率貶值的影響。

另外，國銀對美曝險近兩季明顯增加，主要是聯準會9月啟動降息前已釋出訊號，吸引國內投資人加碼對美國基金投資與政府債券。

央行統計顯示，今年第2季底，國銀曝險前十大國家（地區），依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、新加坡、韓國及法國，合計4,340億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的74%。

國際上計算債權餘額方式有兩種基礎，一種是直接交易對手基礎，另一種是保證人基礎。直接交易是看公司註冊所在地，如果跟日本公司做交易，就算對日曝險，保證人基礎則看最終債務人，若是和位在日本的美國分公司做交易，最終曝險會回歸母公司、將計入對美國的曝險而非日本。