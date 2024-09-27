台新證券為偏鄉學子從小扎根理財知識 推廣永續種子課程

鑒於教育是推動社會永續發展的重要關鍵，為了不讓城鄉差距影響受教機會不平等持續擴大，台新證券依循聯合國永續發展目標「優質教育」、「消弭不平等」兩大目標，積極發揮金融本業知識提供金融教育。

台新證券今年攜手社團法人小太陽關愛協會、明善關懷協會等團體，8月、9月分別在台南、南投舉辦「理財工作坊」，在專業理財活動講師及來自台新證券、台新期貨的志工帶領下，為50多名國小學童們提供理財、儲蓄、投資及反詐騙多元課程，透過互動遊戲、趣味闖關等活動，讓偏鄉學童從小扎根學習金融知識。

「理財工作坊」已列入台新證券普惠金融2030年中長期永續發展目標，台新證券董事長郭嘉宏指出，台新證券依循母公司台新金控ESG永續發展目標，以認真永續與綠色生活為主軸，不僅關注氣候行動與金融共榮等議題，此次更邀請台新期貨、台新證創投、台新資本等子公司員工，協力移除外來種植物，以實際行動齊心關懷環境生態，共同落實永續發展目標。

不僅看重偏鄉金融教育，台新證券亦致力於生態保育等環境議題，今年9月6日更首度舉辦員工「永續種子課程」，由台新證券總經理陳立國帶領員工們，一同前往位在新北市石門區的阿里磅生態農場，現場讓員工穿上青蛙裝進入生態池中，實地感受自己與自然連結的溫度，並了解濕地在整體生物多樣性中扮演著怎樣的關鍵角色，員工協力親手移除的外來種植物更高達240公斤。

藉由生態農場人員的專業解說、逐步引導台新證券員工認識濕地樣貌與功能，並從可食性植物「野菜」了解人們與森林的關係，進而深化員工的生態保育概念。台新證券鼓勵員工在金融專業及日常生活中實踐永續，努力成為客戶、合作夥伴及社會大眾的永續智慧好夥伴。