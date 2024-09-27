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瞄準高齡化康養需求 台灣人壽將申設康養事業子公司

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中信金（2891）27日代子公司台灣人壽公告，董事會決議通過申請設立持股100%之子公司，並注資6,000萬元，發展健康高齡服務事業。台灣人壽表示，預計10月初送件申請，經主管機關核准後即會成立。將針對中高齡族群的健康及養老相關需求，提供對應產品與服務，並擴及保戶以外的社會大眾。

因應高齡化趨勢，台灣人壽決定成立新公司發展健康高齡服務事業，滿足客戶保單服務及健康、養老需求，未來服務亦將擴及保戶以外的社會大眾；康養事業將針對中高齡族群的健康及養老相關需求，提供對應產品及服務。

台灣人壽預計10月初送件申請，經主管機關審核同意後即會成立。初期將會投入6,000萬元，之後視業務拓展需求進行增資。

此外，中信金公告指派子公司中信產險新任董事名單，其中，現任董事長許東敏及董事許舒博續任，兩名新任董事分別為中信金融管理學院教授林靜雯、台灣人壽風控長李明璋。

至於獨立董事增為三名，現任獨董許文彥及周冠男續任，另新增一名獨董為政治大學商學院教授邱奕嘉。本次異動原因為現屆董事會任期將於10月3日屆滿，第八屆新任董事會則自10月4日生效。

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