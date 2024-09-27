國泰金從「心」落實普惠金融 首屆金融教育貢獻獎奪三獎

金管會首屆「金融教育貢獻獎」榜單揭曉，國泰世華阻詐有功、提倡「#說出來 阻止更多人受騙」拿下｢最佳協力獎-卓越獎｣，國泰產險「零事故研究所」及校園交通安全教育宣導獲得「最佳創新獎-金質獎」及｢最佳協力獎-卓越獎｣，集團共榮獲最佳協力、最佳創新雙領域三大獎，肯定國泰致力金融教育富含創意、發揮跨組織綜效影響力，也印證國泰相應客戶服務符合提倡風險管理意識以及金融阻詐不受騙宣導評定標準。

國泰世華銀行佈建全台金融防詐守護網不遺餘力，2023年臨櫃攔阻詐騙金額逾12.8億元，位居金融業之冠。以整合性防詐思維落實公私部門協作，以多項創新舉措擴大防詐綜效，獲得今年「最佳協力獎-卓越獎」殊榮。國泰世華建置行內跨部門專案小組，提高詐騙樣態訊息交流效率與前後端聯防效能，並持續攜手政府、企業、學校等單位串聯，推動線上與線下識詐教育，實踐普惠金融精神。靈活運用自媒體管道高頻次揭露常見詐騙手法提醒用戶、建立正確金融知識；並提出「#說出來 阻止更多人受騙」反詐標語，推行人人都是自媒體精神，鼓勵全民勇敢說出自身曾遇到的詐騙手法，防止更多人受騙，傳遞反詐倡議觀念並凝聚全民團結意識。

此外，國泰世華銀行為擴大培訓全國165家分行反詐種子行員，強化臨櫃關懷知能，定期開設「識詐阻詐研習班」，截至2024年8月，阻詐教育已累計逾10,000人次參與。未來將持續推動「檢舉、報案、說出來」三行動，擴大觀念分享、科技輔助等舉措提升大眾識詐免疫力，守護民眾財務健康。

國泰產險運用核心職能「損害防阻」概念推動各項道路安全意識提升活動，此次更一舉獲得「最佳創新獎-金質獎」及「最佳協力獎-卓越獎」兩項大獎，在產險業表現最佳。國泰產險以全齡損防教育為目標，針對各年齡層推出適用內容，設立一站式線上推廣教育平台「零事故研究所」，以互動式介面宣導交通安全知識。例如，針對大專院校學生研發VR模擬遊戲，設計騎乘機車上路時可能面臨的危險，受測者玩遊戲同時即可藉由身歷其境操作剎車、注意路邊危險因素等建立交通安全知識，以創新教學模式提升學生交通安全認知，協助社會大眾建立風險預防與降低資產減損發生的觀念。

國泰產險也致力推動產官學合作，從2017年開始與全台大專院校及各縣市政府合作，啟動「校園交通風險地圖」，與交通專家學者共同針對校園周遭交通高風險地區現地勘查，同時分析比對警政署事故資料分析，訂定交通衝突熱點，建構更安全的社會環境，展現實踐公平待客及永續發展的目標與決心。

國泰金控與旗下子公司積極推動創新，發展普惠金融，在首屆金融教育貢獻獎獲得各方肯定。展望未來，國泰將持續協助民眾建立金融知識，防範金融詐騙，更要以多元友善的金融環境為目標，實踐企業社會責任。