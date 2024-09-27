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國泰金控三登紐約氣候周 台灣唯一簽署「重視水資源金融倡議」金融業

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

2023世界經濟論壇提到「生物多樣性流失與生態系統失衡」名列未來十年重大風險。國泰金控（2882）投資長程淑芬26日於2024紐約氣候周期間舉辦之「世界生物多樣性高峰會」（World Biodiversity Summit）擔任「自然資本價值評估：為自然創造市場」之與談人，暢談引領企業帶動自然正成長的投融資觀點、前瞻趨勢、與行動作為。

程淑芬此行同時應水資源倡議單位Ceres（Ceres Valuing Water Finance Initiative）邀請，分享「水資源管理建構企業氣候韌性」為台灣唯一代表人。國泰金三度參與紐約氣候周，展現國際影響力，讓世界看見台灣金融業對自然正成長的投入。

程淑芬於氣候周會中首先發表對全球自然投資觀察表示，達成自然正成長是全球共同的目標，迫切需要更多資金，根據彭博研究，每年約有1,660億美元的資金流入生物多樣性保護與恢復，距離2030年所需約9,960億美元仍有五倍缺口。程淑芬同時呼籲「我們需要更多資源投入永續供應鏈、影響力投資、建構自然生態系，以擴大自然生物多樣性市場；全球來自51個國家的416個組織採用自然相關財務揭露（TNFD），其中45%來自亞洲，顯示亞洲企業有意願在自然行動積極響應，待國際框架作法更明確就能看到進展。」

生物多樣性與自然相關領域很廣泛也複雜，程淑芬建議，若要打造完善自然生物多樣性的市場，應建立全球統一的自然生物多樣性專案平台、媒合多元資金與不同風險屬性的自然專案，建構一致性標準，如發展自然或生物多樣性額度的市場規則，以提升市場效率與穩定性。與談最後，程淑芬呼籲「每個人都影響一個利害關係人，自然投資就會越成功。」

在Ceres水資源論壇當中，程淑芬強調水資源、水品質、水穩定都攸關人類及地球生物生存，也分享國泰金控及子公司除自身營運提升用水效益之外，也分析投融資部位高水資源風險企業，針對半導體產業、電力、食品相關產業水治理表現納入水資源投資管理與議合領域，席中分享台灣高科技產業積極因應水資源風險，鼓勵企業在綠色轉型相關作為，從亮點專案擴大到更全面的水資源治理，避免漂綠風險。

國泰持續關注對自然有益的創新金融模式，旗下子公司已積極領先展開多項自然行動；國泰作為台灣唯一簽署「重視水資源金融倡議」（Valuing Water Finance Initiative）的金融業，於水資源領域進行投資、放款，包含水處理、水供應、汙水處理等產業範疇；國泰人壽作為台灣金融業首位加入「Nature Action 100」，2023年與190家國際機構投資人共同對「自然棲息地的退化及生物多樣性的喪失」有重大影響的100家公司議合，影響其採取積極行動保護及恢復自然生態系統。

國泰金控 水資源

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