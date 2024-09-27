熱錢流入等3大利多助攻 新台幣爆量強升寫逾半年新高

熱錢流入、出口商拋匯以及亞幣偏升帶動下，3大利多齊聚，激勵新台幣展開猛烈升勢，今天爆量強漲，連闖31.8、31.7元兩道關卡，收盤收在31.688元，升1.57角，寫下逾半年新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額爆出23.315億美元的巨量。

外資連日買超台股，熱錢大舉匯入之下，帶動台股一度攻上23000點，不過指數後繼無力，終場翻黑，收22822.79點，下跌36.02點。

儘管台股開高走低，外匯交易員分析，近幾日外資均偏向匯入，今天力道更為猛烈，且正逢月底及季底，出口商拋匯需求出籠，均為新台幣提供有力支撐。

外匯交易員接著指出，人民幣方面，中國人行祭出救市措施，激勵股匯表現，而日本自民黨前幹事長石破茂今天當選自民黨總裁，將成為日本新首相，他在貨幣政策立場「偏鷹」，因此當選消息一出，日元急升，整體亞幣呈現偏升氛圍。

熱錢流入、出口商拋匯以及亞幣走升等利多齊聚，使得新台幣兌美元今天以31.81元開盤後，旋即展開猛烈升勢，連破31.8、31.7元兩道關卡，最高升抵31.664元，終場收在31.688元，為今年3月19日以來的新高。

新台幣匯率今天同步收週線，隨著美國聯準會降息2碼議題發酵，金融市場正面看待，股市情緒樂觀，帶動熱錢流入，本週累計升值2.74角或0.86%，週線連2升。

央行統計主要貨幣對美元變動，美元指數下跌0.22%，人民幣升值0.1%，新台幣升值0.5%，韓元強彈1.09%，日圓升勢最猛、勁揚1.28%。